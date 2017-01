Recordul la numărul de spectatori îl deţine Constanţa

Regizorul Cristian Mungiu și-a încheiat caravana prin țară

Recordul la numărul de spectatori îl deține Constanța

Aproximativ 18.000 de oameni au văzut filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme d’Or în caravana cinematografică ce a străbătut 15 orașe din țară care au rămas fără cinematografe și s-a încheiat miercuri seara, cu o proiecție la Casa de Cultură din Constanța, anunță organizatorii. „Rezultatele Caravanei, raportate la numărul de spectatori, ne-au demonstrat că oamenii vor să vadă filme, nu și-au pierdut interesul față de cinema”, a spus Cristian Mungiu, într-un comunicat de presă. „Noi am făcut un prim pas pentru a duce filmul acolo unde nu existau condiții. Mai departe, însă, este responsabilitatea autorităților în domeniu să se ocupe de crearea acestor facilități - renovarea și extinderea sălilor de cinematograf”. Caravana filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a călătorit 31 de zile, timp în care a parcurs 3.200 de kilometri. Punctul final al călătoriei, Constanța, a fost ales nu pentru că în oraș lipsesc cinematografele, ci pentru că există o singură sală de cinema unde filmul nu rulase până la această dată. Recordul la numărul de spectatori îl dețin Bârladul și Constanța, unde aproape 2.000 de oameni au văzut cele patru proiecții din fiecare oraș, urmate de Brăila, cu 1.600 de spectatori, și Focșani, cu 1.300. Ministrul culturii Adrian Iorgulescu a declarat, luna trecută, că soarta cinematografelor românești aflate în administrarea statului se va decide până la finalul anului, deoarece are de ales între două variante pentru sălile și grădinile de cinematograf din subordinea Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” (RADEF), privatizarea sau trecerea la administrațiile locale.Aproximativ 18.000 de oameni au văzut filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme d’Or în caravana cinematografică ce a străbătut 15 orașe din țară care au rămas fără cinematografe și s-a încheiat miercuri seara, cu o proiecție la Casa de Cultură din Constanța, anunță organizatorii. „Rezultatele Caravanei, raportate la numărul de spectatori, ne-au demonstrat că oamenii vor să vadă filme, nu și-au pierdut interesul față de cinema”, a spus Cristian Mungiu, într-un comunicat de presă. „Noi am făcut un prim pas pentru a duce filmul acolo unde nu existau condiții. Mai departe, însă, este responsabilitatea autorităților în domeniu să se ocupe de crearea acestor facilități - renovarea și extinderea sălilor de cinematograf”. Caravana filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a călătorit 31 de zile, timp în care a parcurs 3.200 de kilometri. Punctul final al călătoriei, Constanța, a fost ales nu pentru că în oraș lipsesc cinematografele, ci pentru că există o singură sală de cinema unde filmul nu rulase până la această dată. Recordul la numărul de spectatori îl dețin Bârladul și Constanța, unde aproape 2.000 de oameni au văzut cele patru proiecții din fiecare oraș, urmate de Brăila, cu 1.600 de spectatori, și Focșani, cu 1.300. Ministrul culturii Adrian Iorgulescu a declarat, luna trecută, că soarta cinematografelor românești aflate în administrarea statului se va decide până la finalul anului, deoarece are de ales între două variante pentru sălile și grădinile de cinematograf din subordinea Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” (RADEF), privatizarea sau trecerea la administrațiile locale.