Recital extraordinar Horaţiu Mălăele

Pe scena Casei de Cultură

Recital extraordinar Horațiu Mălăele

Îl îndrăgim pentru că face parte dintr-o generație de actori care au făcut la Constanța săli pline până la refuz și ne-au bucurat amarul cotidian. Am râs în hohote la piese precum „Dineu cu proști” chiar și la a patra reprezentație pe scena Caseide Cultură a Sindicatelor din Constanța. De data aceasta, maestrul Horațiu Mălăele revine cu un spectacol gen one-man- show, dar de o factură aparte. Răsfoind recenzii ale spectacolului „Sunt un orb”, aflăm că actorul aduce în fața spectatorilor, versuri scrise de Nichita Stănescu, Teodor Paca, George Topârceanu, Emil Brumaru, Geo Dumitrescu, Mircea Micu, George Țărnea, Adrian Păunescu, poeți dragi lui și poate uitați de români. Recitalul se anunță a veni pentru promovarea CD-ului „Sunt un orb”, varianta audio a poeziei dramatice, ce va fi distribuit tuturor celor care vor lua un loc în sala mare a Casei de Cul-tură din Constanța, pe 4 octombrie. Despre această reprezentație, Horațiu Mălăele declara cândva: „De poeții pe care îi recit în acest spectacol mă leagă bucuria de a-i fi cunoscut, pe unii personal, pe alții din cărțile bibliotecilor mele. Cu unii dintre ei am legat chiar o prietenie, cum este Emil Brumaru. Și cu Nichita Stănescu am fost un bun prieten în copilăria mea teatrală și în maturitatea lui artistică. Nu sunt mândru de lucrurile astea, dar așa le-a aranjat Dumnezeu”. Prețul unui bilet este 50 de lei și, începând de luni, 26 septembrie, pensionarii, elevii și studenții îl pot achiziționa în varianta „doi pe un bilet”. În acest preț, este inclus CD-ul „Colecția Mari Actori Români: Horațiu Mălăele”.