Recital extraordinar de vioară la Colegiul de Artă

Joi, 5 februarie, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, sub auspiciile European Conference of Promoters of New Music (ECPNM), a Living Music Foundation Inc. și a Fundației „Vox Novus” va avea loc un recital ce reunește performarea a doi artiști constănțeni: prof. dr. Mihai Daniel și prof. Mihai Fănică.Manifestarea artistică va avea loc în sala „Sergiu Celibidache”, începând cu ora 17, și include atât un recital de vioară solo, cât și unul cameral (două viori) cuprinzând lucrări ce aparțin școlilor de compoziție contemporană din România, Belgia, SUA.La acest eveniment, intrarea este liberă.