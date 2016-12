În premieră pentru România

Recital extraordinar de pian Milica Jelaca Jovanovic

Astăzi, de la ora 18,30, în Aula Mag-na a Universității „Ovidius” vaavea loc un recital extraordinar susținut, pentru prima dată în România, de pianista Milica Jelaca Jovanovic, de la Western Washington University, Bellingham, SUA.Născută într-o familie de muzicieni la Belgrad, Serbia, Milica Jelaèa Jovanovic a început să prezinte recitaluri de pian la vârsta de 8 ani. „O pianistă de mare energie și charismatică,” Jelaca Jovanovic a concertat ca solistă și în concerte camerale atât în Statele Unite și Canada, cât și în Europa, în Republica Cehă, Franța, Germania, Italia, Polonia, Rusia, Serbia. A ținut concerte în cadrul Dame Myra Hess Memorial Concert series la Chicago, Les AMIS concert series la Toronto, International Piano Series la University of Central Florida, ECU Piano Series, University of Evansville Piano Series, California State University Sacramento Piano Series, cât și în cadrul Festivalurilor „Novosadsko Muzièko Leto“ la Novi Sad, „BEMUS” la Belgrad, și „Mokranjèevi dani” la Negotin, Serbia. Câștigătoare a numeroase competiții naționale de pian în Serbia și Yugoslavia, Jelaca Jovanovic este laureată a unor competiții internaționale de pian, cum ar fi ediția inaugurală 2005 Iowa International Piano Competition. A câștigat Marele Premiu la a 23a ediție Bartók-Kabalevsky-Prokofiev International Piano Competition din Virginia în 2003.Din program: Cinci piese pe poeme de Robert Frost (2000) de Lesley Sommer (n. 1967), Impromptu (2007) de Roger Briggs (n. 1952), Out of Doors, Sz. 81, BB. 89 (1926), de Béla Bartók (1881-1945), Șase preludii (1954-5), de Vladan Radovanoviæ (n. 1932), Nocturne (2011), de Igor Karaèa (n. 1974), Trei preludii (1947) de Dučan Radiæ (1929-2010), Sarcasms Op. 17 (1912-14), de Sergei Prokofiev (1891-1953). (S.A.)