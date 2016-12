Rechizite şi burse pentru elevii din Agigea şi Lazu

Rechizite și burse pentru elevii din Agigea și Lazu

Ştire online publicată Miercuri, 16 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Primăria comunei Agigea și Consiliul Local vin în sprijinul elevilor înmatriculați în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi. Toți elevii din Agigea și Lazu, inclusiv cei de la grădinițe, au găsit pe bănci, în prima zi de școală, peste 700 de pachete cu rechizite. Astfel, părinții elevilor au fost degrevați și în acest an de achiziționarea ghiozdanelor.Rechizitele școlare sunt acordate gratuit în cadrul „Programului de susținere a învățământului preșcolar și clasele I-VIII din mediul rural al județului Constanța, 2013-2017”, demarat de către Consiliul Județean, conform Hotărârii nr. 342.Pachetele conțin câte un rucsac școlar, caiete A4 și A5, penare complet echipate, cărți de colorat, creioane colorate etc. Această decizie vine în completarea măsurilor luate de administrația locală în învățământ, investiții în reparații, modernizări, igienizări și contribuie la prevenirea abandonului școlar.De menționat faptul că administrația locală oferă rechizite tuturor elevilor din comună, indiferent de situația financiară și socială, pentru a-i stimula să învețe mai bine. De asemenea, preșcolarii vor primi din partea administrației locale și uniforme. Potrivit primarului, fiecare preșcolar va beneficia de un ajutor financiar în valoare de 100 de lei.Fondurile necesare pentru uniforme sunt prevăzute în Bugetul local pentru anul 2015, la Cap.68.57 - „Asistență socială”. Eforturile administrației locale pentru realizarea proiectului au fost unele susținute.„Este al optulea an consecutiv în care acordăm uniforme celor mai mici dintre școlari. În următoarea ședință de Consiliu Local, se vor aproba fondurile necesare pentru uniforme. Este foarte important să venim în sprijinul părinților, care, an de an, sunt nevoiți să facă foarte multe cheltuieli pentru copii”, a declarat primarul Cristian Maricel Cîrjaliu.Cu ocazia începerii noului an școlar, edilul dorește tuturor elevilor rezultate cât mai bune la învățătură și îi asigură că le va fi alături în orice împrejurare.