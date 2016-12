Reacţia Asociaţiei Elevilor Constănţeni la incriminarea fondului şcolii

2

Asociatie de parinti

Trebuie facut ceva cu aceste asociatii de parinti care stau la mana directorilor, iar presedintii sunt mana in mana cu directorii (probabil ca nu in toate institutiile de invatamant se intampla asa, dar a cam devenit o regula). Se acopera strangerea de fondul scolii, clasei prin asociatie care se considera legala dar care este acelasi lucru. Acest fond (al scolii,al clasei) a existat din totdeauna,sa zicem asa. Eu, fiind elev strangeam banii cu listuta si tot asa au facut si copiii mei, dar sumele erau mici si se foloseau ptr mici necesitati ale clasei sau scolii. Cu timpul valoarea acestor contributii ale parintilor au crescut iar vrajeala asta cu asociatia de parinti tine de ceva ani si sta la mana directorilor,ei dirijeaza banii. Isi aleg un parinte cu care sa se inteleaga si cu ajutorul caruia fac tot ce vor iar parintii nu se implica cat ar trebui si nici nu este de dorit nici de o parte nici de cealalta (parinti - directori ) fiind posibile unele neintelegeri care se pot rasfrange asupra copiilor celor implicati, in cazul parintilor si nedoritul control care ar putea interveni din partea unor parinti ceea ce nu ar conveni, in cazul directorilor. Aceasta colecta prin asociatia de parinti a devenit obligatorie. Nu este o donatie sau o contributie cum ar fi normal. La inceputul anului scolar, in sedinte este stabilita si parintele trebuie sa o achite. Altfel nu este bine vazut, nu este acceptat de alti parinti sau de diriginte, de invatator. Cel mai grav este in situatiile cand directorul dirijeaza acesti bani, se acopera legal prin tot felul de acte contabile si nu exista cu adevarat control si transparenta.