RĂZBOI mocnit la Biblioteca Judeţeană Constanţa între angajaţi şi director

RĂZBOI mocnit la Biblioteca Județeană Constanța între angajați și director

Un nou scandal mocnește la Biblioteca Județeană din Constanța, după ce, în urmă cu un an, mai mulți angajați își afirmaseră public nemulțumirea vizavi de numirea în funcția de director a Corneliei Pariza, chiar dacă ea a câștigat postul prin concurs în fața contracandidatei Corina Apostoleanu. De data aceasta, câțiva angajați ai Bibliotecii Județene Constanța au considerat că este momentul să tragă un semnal de alarmă asupra situației critice în care se află instituția.Ieri, pe adresa redacției am primit o scrisoare prin intermediul căreia, sub semnătura „Niște bibliotecari «neica-nimeni»”, se aduce la cunoștința opiniei publice aspecte punctuale legate atât de stadiul de degradare al clădirii Bibliotecii Județene, cât și despre „deteriorarea accelerată a documentelor”, „lipsa achizițiilor curente care determină pierderea principalului segment de utilizatori - studenții”, „ignorarea termenelor legale de inventar ge-neral”, ori „rezilierea contractului pentru internet ce asigura semnalul pentru serviciul «Calculatoare cu internet pentru public» și care a condus la suprimarea celui mai solicitat serviciu din bibliotecă”. „Mutăm resemnați, pe holuri și prin săli, bidoane și găleți, le umplem și le golim sisificește ori de câte ori vine vreo ploaie mică de vară, nemaivor-bind de cele torențiale care au produs pagube până și la sistemul de iluminat. Dacă aveți norocul să vă nimeriți într-un astfel de eveniment la bibliotecă, veți lectura pe întu- neric. Ne este interzisă iluminarea artificială, pentru că plouă prin corpurile de iluminat din tavan și există, realmente, pericolul de incendiu”, se arată în preambulul scrisorii. Aceeași semnatari re-cunosc că „domnișoara director Cornelia Pariza” a făcut demersurile necesare către Consiliul Județean Constanța, care a aprobat, cu majoritate de voturi, repararea acoperișului și a fost alocată în acest scop suma de 785.000 lei pentru reparații curente. Dar cu toate acestea situația nu s-a schimbat. „E adevărat, au fost niște estimări, dar la fața locului situația a fost alta”, a încercat să ne lămu-rească directorul instituției, Cornelia Pariza. „Sunt alte numeroase instituții culturale, cum ar fi Muzeul Marinei, care se confruntă cu aceeași situație”, a mai adăugat.Luând act de cele ce i se repro-șează, Cornelia Pariza este de părere că autorii „plângerii” ar fi cei șase bibliotecari de la serviciul Bibliografic „care nu sunt în stare să scoată o monografie a unei localități din județ”. „Au avut nevoie de șase ani ca să ducă la bun sfârșit un asemenea demers. Ei fiind mai mult preocupați să denigreze conducerea, decât să-și promoveze propriul serviciu, prin diverse metode. În această bibliotecă s-au făcut și lucruri bune în ultima perioadă, dar despre realizări nu se vorbește deloc. Presupun că i-am deranjat pentru că i-am pus să muncească. Speram să purtăm o discuție despre problemele reale ale bibliotecii, conversia de date, trece-rea de la un soft la altul, inventarul… pentru că avem 600.000 de documente de inventariat. Am avut numeroase discuții pentru a introduce program și sâmbăta”, ne-a declarat Cornelia Pariza. În ceea ce privește cele 10 calculatoare cu care a fost dotată Biblioteca Județeană prin programul Biblionet și care ofereau serviciul «Calculatoare cu internet pentru public», directorul povestește că, la un moment dat, când a fost nevoită să refacă, împreună cu Rom-telecom, contractul „ne-au dus cu vorba că vor face în așa fel încât să crească viteza de trafic, dar se pare că a fost o greșeală tehnică și cineva trebuia să o suporte. În cele din urmă am decis să reziliem contractul pentru că nu venea nimeni. Acum am încheiat un alt contract cu RCS-RDS și așteptăm să fie pus în funcțiune”. Legat de inventarul general, Cornelia Pariza afirmă că le-a propus să fie făcut mai devreme, printr-o conversie de date, pe un soft mai performant, „pentru că mi-aș fi dorit să renunțăm la inventarul manual, ca-n epoca primitivă. Fiecare carte ar putea avea un bar cod, pe care îl scanăm apoi și astfel inventarul ar merge mult mai repede. Dar se pare că nu avem aceleași interese, de a ne promova serviciile cât mai bine. Sunt informații trunchiate, rupte din context pe care le aruncă, fără să asculte de cineva. Își rezolvă interesele personale în timpul serviciului, se scuză, pleacă, își aduc copiii la serviciu și până la urmă probabil că eu sunt de vină pentru că nu am suficientă autoritate. Dacă le propun vreo acțiune sâmbăta refuză categoric și aduc tot felul de pretexte. Alte biblioteci județene colaborează cu asociații de voluntari, pregătesc activități, dar la noi nu prea se poate pe motiv că avem gestiune”, a mai comentat directorul Bibliotecii Județene.