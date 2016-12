Răpiţi din băncile liceului

Firmele constănțene și capcanele pentru elevi

Răpiți din băncile liceului

Pe primul semestru al anului școlar 2010-2011, în statisticile Inspectoratului Școlar Județean Constanța s-au înregistrat 233 de exmatriculări din cauza absențelor acumulate în cataloage și alte trei exmatriculări de altă natură. 10 absențe nemotivate = 1 punct la purtare Conform Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar, Consiliul profesoral se întrunește pentru a dezbate fiecare caz în parte de absenteism școlar, conform aceluiași act normativ fiecare 10 absențe nemotivate atrăgând după sine scăderea unui punct la purtare. Așadar, la peste 90 de absențe nemotivate deja se ridică un mare semn de întrebare asupra seriozității elevului în cauză. Printre instituțiile liceale cu un număr mai mare de exmatriculări se numără Grupul Școlar „C.A. Rosetti” Constanța, Grup Școlar „Lazăr Edeleanu” Năvodari, Grup Școlar „Ion Bănescu” Mangalia, Grup Școlar Energetic Constanța, Grup Școlar „Dimitrie Leonida” Constanța, Grup Școlar Telecomunicații Constanța. Un exmatriculat = 2.900 lei pierduți Cunoscând rigurozitatea cu care conducerea Grupului Școlar Telecomunicații urmărește activitatea elevilor săi prin intermediul vestitelor, chiar și în plan național, Jurnale ale profesorilor, am fost surprinși să constatăm că se numără în lista de mai sus. „Ar fi culmea să ne facem că nu vedem că lipsesc cu nerușinare, iar atunci când dau pe la ore să-i tratăm de la egal la egal precum o facem cu elevii conștiincioși”, ne-a declarat prof. Mihai Ungureanu, director adjunct Telecom. Prof. Gheorghe Gavrilă, director, afirmă că majoritatea celor exmatriculați sunt dintre elevii din clasele a XI-a sau a XII-a care au fost momiți de diverși agenți economici să se angajeze pe mai nimic, ca apoi, după vreo trei luni de muncă, să constate că nu sunt plătiți și să încerce să se întoarcă la școală. „Credeți că nouă ne convine să-i exmatriculăm acum, când de la 1 septembrie a intrat în vigoare plata profesorilor per capita și excluderea unui elev înseamnă pierderea unui salariu brut de profesor? Și dacă ar fi un caz rătăcit poate n-ar fi o problemă, dar prea mulți se lasă atrași în cursele a diverși agenți economici, doar în speranța de a-și câștiga propriul venit”, a mai adăugat prof. ing. Gavrilă. Și dacă anul trecut un elev „valora” în învățământul tehnologic vreo 2.900 lei, odată cu aplicarea reducerii de 25% a scăzut și standardul de cost per elev per an. Și dacă la grupurile școlare finanțarea este mai mare pentru că pe lângă cretă și burete elevul mai are nevoie și de materiale de practică, la învățământul liceal teoretic „valoarea” unui elev ajunge la 2.119 lei. Cei mai valoroși sunt liceenii Colegiului de artă, de la muzică, pentru care Guvernul a prevăzut un standard de cost care ajunge la 5.129 lei per elev per an. Dar acolo cu certitudine nu se pune problema exmatriculărilor pe motiv de absență, pentru că nu oricine poate ajunge să învețe exact ceea ce-i place cel mai mult.