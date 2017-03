Rămân satele fără elevi. Clase cu o mână de copii

Până joi, 30 martie, părinții care nu au reușit, din diferite motive, să-și înscrie copiii la clasa pregătitoare mai au șansa de a depune dosarele la unitățile de învățământ de care aparține circumscripția de domiciliu.Recent, scriam că în municipiul Constanța școlile de… top și-au epuizat oferta, în timp ce alte instituții dacă reușesc să încro-pească o clasă.Interesantă ni s-a părut însă statistica oferită de Inspectoratul Școlar Județean Constanța în ceea ce privește înscrierea în clasa pregătitoare în mediul rural, dar în alternativa simultan.Așadar, 41 de unități de învățământ au prevăzute între două și 13 locuri, reprezentând jumătăți, sferturi sau chiar și mai puțin, micuții de 6 ani fiind nevoiți să învețe împreună cu colegii lor de clasa I.Spre exemplu, la Școala primară „Iuliu Prodan” din Valea Dacilor, structură a Școlii Gimnaziale „Mircea Dragomirescu” din Medgidia, unde învață 76 de copii, din cele 13 locuri prevăzute s-a ocupat doar unul. „Avem un singur copil de la grădinița din Valea Dacilor, ai cărui părinți au decis să rămână la școala din localitate și să învețe împreună cu colegii de clasa I”, ne declara prof. Anca Chichifoi, directorul Școlii „Mircea Dragomirescu”, adăugând că li s-a propus aparținătorilor să vină să învețe în Medgidia, dar aceștia au refuzat, pe bună dreptate, considerând că este prea mic copilul pentru a-l pune să facă naveta. „Din păcate, nu mai sunt copii de vârstă școlară în Valea Dacilor. Am convingerea că va avea de câștigat fiind alături de colegii lui puțin mai mari, iar programa va fi respectată cu strictețe”.La Școala Primară nr. 2 Nicolae Bălcescu, structură a Liceului Tehnologic „I.C. Brătianu” Nicolae Bălcescu, în prima etapă nu s-a ocupat niciun loc din cele 12 puse la dispoziție, așa încât am discutat cu prof. Camelia Olteanu, director. „Nu este motiv de îngrijorare, pentru că cel mai probabil se vor ocupa în cea de-a doua etapă. Școala funcționează cu 15 copii în patru clase, îndrumați de un excelent cadru didactic pensionar - Elena Prodan. Părinții nu vor să-și pună copiii să facă naveta, pentru că școala din localitate a fost recent renovată și are grup sanitar înăuntru și oferă condiții decente de educație”, a mai adăugat același interlocutor.Am încercat să aflăm de la prof. Prodan cum se desfășoară cursurile în acest regim și ne-a mărturisit că, deși e nevoită să adapteze programa pe niveluri de clasă, e foarte mulțumită de rezultate. „Am fost foarte mândră că din șapte copii care au terminat a IV-a am aflat că patru au avut medii peste nota 9 la gimnaziu. Toți sunt ambițioși și avizi de noutăți și nu de puține ori cei de clasă pregătitoare răspund la întrebările pe care le pun celor de clasa a II-a. Spre exemplu, acum am doi elevi de clasă pregătitoare care știu deja să scrie după dictare, iar la matematică sunt extraordinari”, a mai spus învățătoarea pensionară.La ora actuală, din capacitatea de 365 de locuri pusă la dispoziție în regim simultan pentru clasa pregătitoare din mediul rural s-au ocupat în prima etapă 210 locuri.