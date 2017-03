Rămâi crucit! Adevărata cauză a întârzierii inaugurării fostului cinema "Republica"

Poate părea de-a dreptul obsesivă, dar poate de bun augur, atenția pe care o acordăm bătrânului cinematograf „Republica“, botezat Centrul cultural „Jean Constantin“ și care, de fapt, în proiectul pe fonduri europene, figurează drept Centru multifuncțional educativ pentru tineret.Ni se pare o mare lipsă de respect față de constănțeni să-i tot duci cu… preșul, în condițiile în care acest proiect a avut un termen de predare, peste care au trecut prea multe luni fără nicio explicație publică, ci doar trasă cu „forcepsul”.La ultima ședință de Consiliu Județean, s-a lansat un nou termen de inaugurare, și anume luna martie. Ceea ce ar fi presupus că deja trebuia lansate concursurile pentru ocuparea posturilor necesare bunei desfășurări a activității în centru. De la CJC, Ovidiu Chircă, purtător de cuvânt, ne-a direcționat către Centrul Cultural „Theodor Burada”, cel care este desemnat administratorul noului centru multifuncțional.Doina Voivozeanu, director, ne-a explicat că, după ce se va semna procesul verbal de predare-primire, vor fi lansate public concursurile pentru posturile, atribuite încă de anul trecut, de operator sunet, lumini, electrician și altele. Până atunci, însă, și-a arătat mâhnirea vizavi de zvonurile false pe care le lansează în mass media liderii elevilor și ai tinerilor constănțeni, și anume că li s-ar interzice accesul în acest centru.„Din păcate, nu au găsit de cuviință să vină și la mine să stăm de vorbă. Este de neînțeles de ce creează aceste false probleme. Nu am auzit pe nimeni dintre repre-zentanții autorităților locale să dea vreo declarație în sensul că tinerii nu ar avea dreptul să folosească centrul. E pentru tineret! Tot războiul declarațiilor din presă nu folosește nimănui”, a conchis directorul Voivozeanu.„Nu facem inaugurările de dragul de a face niște poze!“Și pentru că speranța unei inaugurări a venit de la vicepre-ședintele Consiliului Județean, Claudiu Palaz, l-am întrebat concret când se întrevede marele eveniment.„Nu depinde de noi. Am mai spus-o, proiectul e făcut prost, nu s-au pus cap la cap niște lucruri și acum noi încercăm să facem în așa fel încât să devină funcțional. Tehnic, trebuie să dăm gaură în tavan pentru a asigura răcirea aparatului de proiecție. S-a achiziționat acest aparat fără să se țină cont de condițiile care sunt în acea cameră și că el nu poate funcționa. Și atunci ni s-a spus că îl montează, dar nu oferă garanție pentru că nu are răcire aparatul. Decât să pierdem proiectul, singura soluție este să dăm o gaură în placă sus în cinematograf, care trebuie făcută cu specialiști. Eu zic că totuși se va inaugura. Nu mă ocup eu stric de acest aspect, dar am găsit varianta pe care v-am expus-o. Este vina celor care au făcut proiectul și nu este singurul lucru făcut prost. Noi acum încercăm să le facem funcționale pe multe dintre ele. Decât să le trimit dosarele la Parchet celor care au lucrat… Și nici să punem lacătele pe toate clădirile. Acesta este realul motiv și să nu credeți că cineva evită. Pur și simplu este o chestiune tehnică. Nici nu facem inaugurările de dragul de a face niște poze acolo și să nu fie funcțional. Vrem să încheiem o dată cu genul acesta de abordare!”, a declarat vicepreședintele CJC.v v vAșadar, stați pe fază, că inau-gurarea nu va fi nici luna asta, după toate probabilitățile. Sau oare ne înșelăm?