Răducu Popescu, ultimele "decapitări". Ce directori de şcoli riscă să fie schimbaţi

Răducu Popescu, ultimele "decapitări". Ce directori de școli riscă să fie schimbați

Astăzi se încheie evaluarea directorilor unităților de învățământ constănțene, o etapă în urma căreia vară de vară, cel puțin de trei ani încoace, cât a fost inspector general prof. dr. Răducu Popescu, s-a lăsat cu schimbări la vârful mai multor școli.„S-au descalificat prin ceea ce au făcut!“Numai în august 2014 au fost schimbați circa 20 de directori de grădinițe, școli sau licee, pentru că „nu putem gira, din diferite puncte de vedere sau anumite interese din nu știu ce zonă, o unitate școlară care an de an nu confirmă”, spunea inspectorul general. „Acolo unde directorul nu are competențele și determinarea necesare pentru a face ceea ce trebuie să facă și constatăm că nu reușește să-și impună managementul și să conducă unitatea școlară către o zonă sănătoasă, nu există decât o singură soluție: căutarea unei alternative. Sunt directori care s-au descalificat prin ceea ce au făcut pe parcursul anului și care au dovedit că nu sunt competenți să administreze o unitate școlară. Am intervenit și i-am sprijinit pentru a nu perturba desfășurarea anului școlar, dar am așteptat finalizarea situației și vom interveni cu schimbările argumentate pentru fiecare director în parte. Unii renunță conștienți fiind că ritmul impus de ISJ nu poate fi susținut, ori fișa postului și atribuțiile care reies reprezintă un efort mai mare decât cel pe care îl pot susține”, mai spunea același șef, care crede că și anul acesta vor fi schimbări, după cum a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”.Am încercat să aflăm, totuși, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, fără rezultat, dacă anumite zvonuri se confirmă, cum ar fi cel legat de directorul Școlii nr. 28 „Dan Barbilian”, care în anul școlar 2014-2015 a fost în centrul unor scandaluri legate de prostul său management. De altfel, prof. Mihaela Stan a fost vizitată și de corpul de control al Ministerului Educației, de la care așteptăm zilele acestea răspunsul oficial.Punctajele slabe îi „zboară“ din fotoliuOdată cu finalizarea anului școlar 2014-2015, mai precis până pe data de 4 iulie, directorii din educația constănțeană și-au depus fișele de autoevaluare, în care aveau libertatea să se laude cu performanțele obținute, dar și să dovedească, prin rapoarte și inspecții, că au fost buni ma-nageri în anul școlar anterior.După ce s-au autoevaluat, o comisie a stabilit dacă s-au respectat indicatorii de performanță, iar inspectorii de sector s-au aflat în „vizită de lucru” în unitatea școlară, pentru a sta de vorbă și cu ca-drele didactice.Chiar dacă nu au avut emoții, acest demers fiind declarat de majoritatea directorilor doar unul de… rutină, așteptăm cu interes să vedem care dintre ei vor fi chemați la ISJ Constanța să-și ridice ordinele de încetare a delegării în fruntea școlii, începând cu data de 31 august.Reamintim că managerii din fruntea unităților de învățământ preuniversitar pot obține calificativul „foarte bine“, dacă au un punctaj cuprins între 86 și 100 de puncte, „bine“, dacă au între 71 și 85 de puncte, „satisfăcător“, pentru intervalul 61-70 de puncte, și „nesatisfăcător“, pentru 0-60 de puncte. Pentru cei care obțin cel mai slab punctaj, procedurile prevăd vacantarea postului și interzicerea de a mai participa, în următorii doi ani, la concursul de director sau adjunct. Rezultatele vor fi analizate în cadrul Consiliului de Administrație al ISJ Constanța, care va stabili punctajele finale și acordarea calificativelor pentru directorii de școli. Să sperăm că așa cum prevede și metodologia Ministe-rului Educației, vor fi făcute publice concluziile CA al ISJ.