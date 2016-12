Răducu Popescu risipeşte zvonurile despre echipa ISJ

Răducu Popescu risipește zvonurile despre echipa ISJ

Și să nu uităm că, la ora actuală, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța „are cea mai bună echipă din câte au existat” în str. Mihai Eminescu.În urma simulării Evaluării Na-ționale, s-a constatat că 116 unități școlare din mediul rural au avut promovabilitate între 0 și 50%, și 54 de alte unități au înregistrat peste 50% note peste 5.La Limba și literatura română doar nouă elevi au note de 10, iar la Matematică - 68 de note de 10.ISJ Constanța și-a propus trei direcții pe care va acționa, dar dacă studiem statisticile nu știm ce rezultate ar avea în mediul rural. „Managementul emoțiilor, al învățării, comunicarea sunt direcții în care colectivul de specialiști din care fac parte doamna Irinela Nicolae și Irina Ermolaev își vor orienta efortul, împreună cu psihologii din CJRAE”, afirmă inspec-torul general. Ne întrebăm, retoric, ce pregătire psihologică se poate aplica unor elevi de la țară, care în marea majoritate abia au ajuns până în clasa a VIII-a?A doua direcție se referă la întâlnirile comune între părinți - profesori și elevi, având în față lucrările elaborate de elevi. „Până la sfârșitul acestei luni urmează să aibă loc ședințe cu părinții, diriginții de la clasă și profesorii de română și matematică. Vor fi comparate notele de la simulare, cu notele elevilor din acest an școlar”, a completat prof. Popescu.A treia direcție, asigurarea unui program de activități remediale. „Există dorința din partea mai multor unități școlare de a organiza o simulare la nivelul școlii, cu subiecte realizate de ei, într-o formă care dânșii consideră că ar putea fi mai utilă”, a afirmat „generalul”.Din totalul celor 7.810 locuri în clasa pregătitoare disponibile în județul Constanța, până ieri, la ora 13, fuseseră ocupate 5.798. „S-a constatat că un număr mai mare de părinți față de anii anteriori face un lucru discutabil, pentru a-și putea înscrie copiii la clasa pregătitoare pe care și-o doresc. Reușesc să obțină o viză de flotant în apropierea școlii potrivite, motiv pentru care am solicitat o situație și am descoperit că majoritatea vizelor au fost obținute cu o zi înainte de înscriere. Chiar am apelat la polițistul de proximitate pentru verificări dacă familia respectivă chiar locuiește unde a declarat”, a declarat prof. dr. Răducu Popescu.Mâine, este ultima zi de înscriere la clasa pregătitoare.În perioada 14-18 aprilie, ISJ Constanța va soluționa toate cazurile nerezolvate, respectiv copii care nu au reușit să fie înscriși unde au dorit părinții sau care vin din alte județe.ISJ Constanța a demarat implementarea proiectului „Vizite la domiciliu” în ideea de a reduce abandonul școlar și de a ridica pe cât posibil nivelul copiilor slabi la învățătură, dar și diminuarea manifestărilor violente, comunicarea mai bună cu cadrele didactice și colegii de clasă.Au fost alese 14 unități de învățământ - nouă din Constanța și cinci din județ, care vizează 642 de elevi provenind din 454 de familii. În luna februarie s-au realizat 189 de vizite, iar în luna martie sunt planificate alte 227. „S-au selecționat cazurile care intră în acest proiect și vrem să verificăm din timp acele cazuri de elevi pre-supuse la abandon”, a conchis inspectorul general.La ședința cu directorii unităților de învățământ constănțene, inspectorul general le va transmite managerilor să încerce să nu aibă cadre didactice implicate în structuri organizatorice: „Ne-am propus să centralizăm nunele acelor cadre didactice care părinți fiind fac parte din consiliul de administrație al școlii sau sunt președinții asociațiilor de părinți. Sunt de părere că în asociațiile de părinți nu trebuie să fie profesori pentru că nu mi se pare corect ca din această poziție să-i reprezinți pe părinți”, afirmă Răducu Popescu.