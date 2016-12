Răducu Popescu răspunde acuzaţiilor directorilor

1

Kogalniceanu

Dar la Kogalniceanu, ce a fost domnule Inspector General?Domnul Revnic-Bold venea la scoala 2 ore zilnic si pleca, toate documentele i le face fosta directoare Halici,la ziua scolii a stat acasa ca are meditatii, ameninta profesorii care il contrazic,doamna de romana si-a dat demisia din CA datorita caracterului sau iar el se razbuna.Vi se pare normal sa faci consiliu profesoral in prima zi de scoala, la ora 10, neanuntat,fara convocator, in care ne spune ca sigla scolii nu e buna, ca alegem noul CA si acestia sunt membri, ca a facut comisiile, mana sus sa le votam?De cand sunt pusi responsabili de comisii suplinitorii, care inca nu stim daca vor lua ore la Kogalniceanu?Ca "nu va puneti cu mine ca va aranjez eu.Toleranta zero si sa nu ma mai barfiti pe catedre"Astfel de oameni promovam?