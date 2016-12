Răducu Popescu, la capăt de drum. Ce a lăsat în urmă în învăţământul din Constanţa

4

Zestrea ...ISJ

ISJ -sub domnia golaniei si a mediocritatii ! Dupa trei ani de bataie de joc fata de valorile invatamantului constantean , acest golan si derbedeu mediocru , pleaca. Ar fi fost un motiv de imensa bucurie, daca nu ar fi lasat in urma , ca pe vremea regilor , mostenitoarea la tron si suita ... I.S.J.-ul are teoretic , pentru 4 ani , o echipa de ilustrii necunoscuti ( cu trei exceptii ) , fara performante profesionale si manageriale , fara sa fie recunoscuti public , de profesorii din specialitatea lor. Cat priveste directorii , din cate se pare , Scoala nr.28 , ramane cu REGINA RAUTATII SI PROSTIEI , intriganta-sefa care face si desface , de-acum devina celebra , Stan Mihaela. Au mai ramas cativa directori (ca prin minune ! ), care stiu exact cum se manageriaza o scoala. Dar sunt foarte putini. In rest , dezastru ! Absenteism la cote alarmante , procente de promovare la examene nationale execrabile , scoli cu incadrare deficitara .Sperante de mai bine ...nici vorba !