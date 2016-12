Răducu Popescu, întors din drum. De ce a trebuit să numească alt director la Palatul Copiilor

10

nemultumiti....

Intai de toate,multumiri ziarului pentru promptitudinea cu care ne- a raspuns mesajului. . Intrucat D-L INSPECTOR GENERAL nu e de gasit in ISJ,va rugam sa- i reamintiti ca in CP dinaintea vacantei noi am votat ca directorul sa nu fie schimbat indiferent de calitatile dnei POPA LAURA. IN memoriul inaintat, ii solicitam sa respecte votul secret de atunci. Il invitam SA VINA INTR- UN CP. ,pentrua ne ALEGE SI VOTA NOUL DIRECTOR.Cand sa il asteptam?consideram ca are o datorie morala fata de noi,!Nesocotirea votului secret este un abuz!80 de cadre didactice il asteapta la o discutie deschisa!