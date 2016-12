Răducu Popescu îl acuză de "dispreţ faţă de lege" pe consilierul Radu Matei

4

educatie

analizati lucrurile in parte si-apoi priviti in ansamblu. O scoala care are putini elevi nu isi poate plati cheltuielile, si nu se poate autosustine. Astfel devine structura unei scoli mai mari (toate deciziile se iau de catre aceasta). Totusi in timp acea scoala cu putini elevi va disparea. Exemplu scoala 27 care a fost "evacuata" si trimisi elevii (elevi la fel de docenti ca la scoala 5),la scoala 6. In locul scolii 27 s-a facut scoala particulara Spectrum. Scoala 6 a devenit la randu-i o scoala problema, cu putini elevi, unde exista totusi o postliceala particulara cu un numar de elevi in crestere (bac-ul nu mai e o moda). ISJ vorbeste de cifre, de finantare per elev, parintii sunt interesati se educatia copilului, profesorii de locul de munca, toti ar trebui sa ajunga la un numitor comun, insa fiecare se gandeste la binele personal, si uitam ca traim in comunitate si deciziile trebuiesc luate pentru binele tuturor! Cei de la guvern au tratat educatia ca pe o afacere, pe langa subfinantarea educatiei, au creat o competitie intre scoli, si in felul asta le-au transformat in SRL-uri.