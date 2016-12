„Radu Gyr: Patriarhul şi comandantul nostru, al Aiudului întreg”

„Radu Gyr: Patriarhul și comandantul nostru, al Aiudului întreg”

„Înfrânt nu ești atunci când sângeri, / Nici ochii când în lacrimi ți-s / Adevăratele înfrângeri / Sunt renunțările la vis”. MIercuri seară,la Curtea Brâncovenească, a fost omagiat Radu Gyr. „Poetul închisorilor”, „apostolul poet al închisorilor românești”, „poetul martir al Mișcării Legionare”, „poetul care l-a adus pe Isus în celulă”… și în câte și mai câte feluri i-or mai fi spus cu recunoștință și admirație, lui Radu Gyr, cei pe care i-a ridicat din țărână cu puterea versului și a credinței sale. În sala Librăriei Curții Brân-covenești, pe o masă mică ședea o răcliță cu niște moaște. Dar nimeni nu știa ce-i cu ele. Nu mică a fost surpriza când Marcel Bouroș, organizatorul evenimentului, a dezvăluit că moaștele sunt lui Radu Gyr și ale soției sale, Florentina. În martie, înainte de „Bunavestire”, osemintele celor doi au fost deshumate și strămutate la Mănăstirea Petru Vodă sub atenta îngrijire a părintelui stareț Iustin Pârvu. „Sărbătorim o zi frumoasă. Pentru că nu sunt obișnuite aceste oseminte. Ele sunt deosebite prin faptul că sunt eroi, sunt martiri care au străbătut întunericul acestei istorii. Dovada că au luptat împotriva răutăților este osământul lor binecuvântat de la Dumnezeu și mirositor în fața noastră. Poate că priviți dintre dumneavoastră cu îndoială sau scepticism. Nu vă îndoiți, dragii mei! Îndoindu-vă de aceste oseminte, de acești eroi, ne îndoim de existența noastră ca neam”, a cuvântat lăcrimând părintele. „Aici, noi am cinstit aceste oseminte și-or merge o parte din ele, care socotim că sunt de-ngropat, iar restul rămân pentru închinarea celor care au credință și nădejdea Învierii”. Cele rămase „spre închinare” la Mănăstirea Petru Vodă, care are ca hram și Sfinții închisorilor, au fost puse într-o răcliță și au ajuns și la Constanța, la „Brâncoveni”. Între mărturiile despre „poetul închisorilor”, așa cum era el perceput atunci și acolo, sunt cele ale profesorului Atanasie Berzescu, scrise în cartea sa „Lacrimi și sânge”. „În Aiud, Radu Gyr a adus pe Iisus în celulă. L-a coborât de pe Cruce si L-a adus alaturi de noi pe rogojina cu libărci, spre îndumnezeirea omului. «Iisus în Celulă» poate fi considerat un imn al îndumnezeirii omului”, povestește profesorul Atanasie Berzescu, amintindu-și cum l-a întâlnit pe cel care „era patriarhul nostru și comandantul nostru, al Aiudului întreg. Îl păstrez în minte și-n suflet până la moarte”. Fiind lovit de TBC, este dus în așa-zisul spital al închisorii Aiud mai mult pentru izolare decât pentru tratament. „Deodată, văd că se apropie de mine un om mai înalt, puțin adus de spate, cu ochelari pe un nas destul de mare, pe cap cu o bonetă vărgată și cămașa cu mâneci scurte. Zâmbind, întinde mâna dreaptă spre mine, mă ia după cap și-mi spune: «Hai, colega, cu mine la plimbare. Nu te speria, totul va fi bine. Și eu am fost așa la începutul bolii». Mă strânse la pieptul lui și plecarăm la plimbare. Eu mă pierdusem de tot. Mergând în dreapta lui, începuse să-mi vorbească. Mă încuraja, sfătuindu-mă să fiu mai senin și să iau lucrurile așa cum sunt ele, bune și rele. «Să nu uiți că noi trebuie să credem cu tărie că vom ieși afară. Să-l avem pe Dumnezeu în noi tot timpul». Strâns la pieptul lui, îi simțeam căldura corpului. Eram copleșit”. Radu Demetrescu și-a luat pseudonimul Gyr de la muntele Gruiului din Câmpulung la poalele căruia s-a născut. A început să-și exerseze penița de la 10 ani, ca la 14 ani să publice primul poem în revista liceului. Primul volum, „Liniști de schituri”, l-a publicat la 19 ani, ca student al Facultății de Litere și Filosofie a Universității București câțiva ani mai târziu ajungând conferențiar la aceeași facultate. Laureat al Societății Scriitorilor Români, Institutului pentru Literatură și Academiei Române în 1926 - 1928 și 1939, a colaborat la revistele literare ale vremii, dar a scris și proză pentru copii, sub semnătura „nea Răducu”. S-a alăturat Mișcării Legionare, devenind comandat și șef al Legiunii Oltenia. Numit, în septembrie 1940, director general al teatrelor, a înființat singurul teatru evreiesc în Europa unor vremuri ostile acestora. Radu Gyr a fost închis de trei regimuri. Primul - cel al lui Carol al II-lea, care l-a trimis în închisoare alături de Nae Ionescu și Mircea Eliade, apoi cel al lui Antonescu, care după detenție l-a trimis la reabilitare în prima linie a frontului, de unde poetul a venit cu o raniță plină de poezii interzise. Comuniștii l-au ridicat în ‘45 cu „lotul ziariștilor” și a fost condamnat la 12 ani de detenție politică. Revenit acasă în ‘56, este condamnat la moarte pentru de-acum faimoasa poezie „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane”, pedeapsă ce i s-a comutat la 25 de ani de muncă silnică. A fost eliberat la amnistia din 1964.