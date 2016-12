Radu Beligan s-a confesat la Constanţa

„Viața mea a fost o luptă din care sper să fi ieșit glorios”

Radu Beligan s-a confesat la Constanța

Actorul Radu Beligan a împărtășit publicului constănțean, marți seara, „Confesiuni despre viață și moarte”, la Casa de Cultură Constanța. Timp de două ore, maestrul a făcut o radiografie artistică a celor 70 de ani de scenă. Radu Beligan a vorbit despre oamenii care i-au marcat cariera și ascensiunea spirituală: Laurence Olivier, Eugen Ionescu, Lucia Sturdza Bulandra, Nicolae Bălțățeanu, Alexandru Giugaru, Victor Ioan Popa, Sică Alexan-drescu, Ion Iancovescu, Mihail Sebastian și chiar machiorul Pepi. Maestrul a redat cu mare precizie momente importante trăite în compania marilor actori: replica interogativă a lui Laurence Olivier, la finalul unui spectacol, rămâne, pentru artist, memorabilă: „De ce tusea unui spectator poate distruge un moment de artă”. Răspunsul lui Radu Beligan? „Învățăm…” „Marea mea izbândă este că mi-am păstrat până azi starea de elev”, spunea, la începutul discursului, maestrul Beligan, recunoscând influența eficientă pe care a primit-o din partea profesorilor și colegilor săi: „De la Nicolae Bălțățeanu am învățat subtextul replicilor, de la Finteșteanu acuratețea, datorită lui Pepi machiorul am putut simți cu adevărat personajele, de la Victor Ion Popa am învățat că hrana necesară unui actor este cultura, în timp ce o conversație cu Eugen Ionescu era un foc de artificii”. Maestrul a evocat un moment în care un ziarist a întrebat-o, odată, pe actrița Helen Mirren, dacă termenul „zeiță”, cu care a fost denumită de un cronicar, nu a fost prea prețios. Răspunsul actriței a venit spontan: „cronicile bune nu sunt niciodată prea bune, dar cele rele îți rămân în suflet”. Maestrul Beligan a completat, spunând că „un actor nu îi poate convinge pe toți de valoarea sa în artă”. Despre arta actorului ca materie de studiu, Radu Beligan i-a recunoscut importanța, dar a ținut să sublinieze că „arta actorului se învață prin sublima osmoză”. Despre Lucia Sturdza Bulandra, maestrul a vorbit în termenii cei mai apreciativi, ea fiind cea care l-a încurajat la începuturile studenției: „Dumneata, dacă o să fii serios, o să faci mare carieră”, i-a spus artista, la clasa căreia Radu Beligan a lucrat numai roluri de dramă – Hamlet, Judecătorul din „Crimă și Pedeapsă” sau Richard al III-lea. „De la Lucia Strudza Bulandra am învățat că trebuie să fii sănătos fizic și moral, vorba lui Titulescu, «trebuie să-ți reziste celula»”, a adăugat artistul. Victor Ion Popa a fost cel care l-a învățat pe Radu Beligan să înoate printre cuvinte: „De ce te agăți de cuvinte ca și cum te-ai îneca? Înoată!”, i-a spus dramaturgul actorului la început de drum. Așa cum ne-a povestit maestrul Beligan, Victor Ion Popa era dedicat teatrului, canalizându-și toată forța în favoarea artei: „Nu ieșea cu săptămânile din teatru, refuza somnolența și transferul și responsabilități. «Mă odihnesc de o muncă cu o altă muncă», spunea Victor Ion Popa”. O altă figură memorabilă din „Confesiunile” lui Radu Beligan a fost Eugen Ionescu, pe care actorul l-a cunoscut în Germania, în fața unui suc de grapefruit cu whiskey, pe motiv că „alcoolul omoară vitaminele și vitaminele omoară alcoolul”. „Cu privirea sa melancolică de clovn trist, Ionescu știa să-și ascundă adânca și iremediabila sa anxietate, nu se vedea că s-a născut sub steaua lui Kafka. Oscila între umor și o tristețe provenită din cele mai tainice zone ale ființei lui”, povestește maestrul Beligan. Actorul și-a încheiat seria de „confesiuni” cu răspunsul la întrebarea-stereotip „care este secretul longevității”. Simplu, fără adaosuri verbale inutile, artistul a decretat: „Iubirea este secretul longevității. Iubiți ce vreți, dar iubiți. Nimic nu e mai dezastruos decât infirmitatea inimii”, recunoscând că „viața mea a fost o luptă din care sper să fi ieșit glorios”. După spectacolul confesiunilor, Radu Beligan a semnat un lung șir de autografe pe paginile manuscri-sului său, „Note de insomniac”, publicul epuizând toate exemplarele aduse de artist.