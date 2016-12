Radu Beligan revine pe scena Casei de Cultură din Constanţa

În această toamnă

Radu Beligan revine pe scena Casei de Cultură din Constanța

După o lungă vacanță de vară, spectacolele cu nume mari drept cap de afiș revin pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, numai în luna lui Brumărel constănțenii având șansa de a se reîntâlni cu maestrul Radu Beligan sau cu îndrăgitatrupă Holograf.Până atunci, însă, zilele acestea, pe scena Casei de Cultură se desfășoară prima ediție a variantei etno a Festivalului „Mamaia Copiilor”, prima seară de concurs debutând astăzi, la ora 19.Agenda culturală a toamnei continuă pe aceeași scenă, miercuri, 9 septembrie, la ora 19, cu spectacolul de mentalism „Imposibilități”, cu Cristian Gog, devenit celebru după aparițiile sale la concursul televizat „Românii au talent”. Prețul biletelor este cuprins între 50, 70 și 90 lei.Până vor mai interveni și alte programări pe luna septembrie, reprezentațiile de teatru ale lunii octombrie se deschid cu „D’ale Carnavalului”, de I.L. Caragiale, în regia lui Daniel Nițoi.Din distribuția reprezentației programate pe 6 octombrie, de la ora 19, fac parte Eugen Cristea, Vlad Jipa, Vasile Filipescu, Jean Lemne, Oana Gabriela Drăghici, Mirela Hurjui, Isabela Iacupovici, Cornel Mihalache, Daniel Nițoi, Puiu Iordăchescu, Andrei Racu. Prețul unui bilet este de 60 lei.v v vMarți, 13 octombrie, de la ora 19, fără nicio legătură cu ghinioanele, revine pe scena constănțeană, în dublă ipostază, de regizor și actor, maestrul Radu Beligan.Piesa autobiografică „Egoistul”, de Jean Anouilh, se constituie într-o viziune lucidă, puțin cinică despre viață și moarte, despre iubire și căsnicie, despre părinți și copii, despre sănătate și boală, despre prietenie, egoism și generozitate. Un umor exploziv, o replică strălucitoare și o eleganță verbală rar întâlnită.Alături de maestru, vor mai fi Damian Crâșmaru, Simona Bondoc, Ileana Olteanu, Sanda Toma, Tomi Cristin, Cesonia Postelnicu, Medeea Marinescu, Mihai Niculescu, Lamia Beligan, Silviu Biriș.Prețul biletelor este cuprins între 80 lei și 100 lei.Evenimentul lui Brumărel va fi, însă, concertul Holograf de pe 23 octombrie, de la ora 19, care face parte din turneul național în care îndrăgita trupă a plecat deja. Prețul biletelor este cuprins între 80, 100, 120 și 150 lei.O adevărată desfășurare de forțe se va petrece pe 26 octombrie, de la ora 19, când „Înșir’te mărgărite”, în regia lui Dan Puric, îi va aduce pe scena constănțeană pe Constantin Dinulescu, Carmen Ionescu, Amalia Ciolan, Maria Dinulescu, Beatrice Rubică, Silviu Biriș, Gavril Pătru, Lari Giorgescu, Irina Cojar, Afrodita Androne, Violeta Huluba, Eduard Adam, Axel Moustache, Ovidiu Cuncea, Alexandru Hasnaș, Iuliana Moise, Oana Vânătoru, Tatiana Constantin, Erika Băieșu, Florin Roșu, Silviu Oltean.„Înșir’ te mărgărite”, scrisă de Victor Eftimiu, avea premiera pe scena Teatrului Național din București pe 2 februarie 1911. Cine să aibă curajul să aducă pe scenă, la 104 ani de la acel eveniment istoric, rafinata feerie folclorică, în care simbolistica și tiparele basmului românesc, motivele și personajele sale consacrate apar în decantări arhetipale, redimensionate, reasamblate armonios într-o originală sinteză? Membrii Companiei Passe Partout Dan Puric, actori amatori și profesioniști de toate vârstele vor oferi o seară unică tuturor celor care vor plăti pentru un bilet 175 lei, 200 lei sau 225 lei.v v vTot la agenția de bilete a Casei de Cultură se găsesc bilete pentru spectacolul din 5 octombrie, „Lord Of The Dance - Dangerous Games”, ce va avea loc la Sala Sporturilor din Constanța.Constănțenii vor putea urmări fascinantul spectacol „Lord Of The Dance”, într-o nouă și neașteptată abordare, sub denumirea „Dangerous Games”. Prețurile biletelor sunt de 300 lei (categoria VIP), 250 lei (categoria 1), 200 lei (categoria 2), 150 lei (categoria 3), 100 lei (categoria 4).