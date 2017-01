Râcă între sindicatele din învăţământ

Unii amenință cu greva, alții vor negocieri

Râcă între sindicatele din învățământ

Printr-o scrisoare deschisă, primită ieri, pe adresa redacției, Federația Educației Naționale somează Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Guvernul României să înceapă de urgență negocierile privind salarizarea pentru anul 2008. FEN consideră că tergiversarea discuțiilor creează deja foarte multe nemulțumiri în sistem care pot conduce la acțiuni de protest spontane. Este cea de-a treia solicitare pe care Federația Educației Naționale o face pentru demararea discuțiilor. „Îi somăm ca în cel mult o săptămână să înceapă negocierile altfel nu vom mai fi răspunzători în niciun fel de acțiunile personalului din școli. În condițiile actuale, în care, pe lângă salariile mici, s-au creat și unele discriminări între angajați, un protest și chiar o grevă generală pot izbucni în orice moment", a declarat Cătălin Croitoru, președintele FEN. În scrisoare se mai arată că, din cauza Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului la ora actuală nu există nici măcar contract colectiv de muncă încheiat la nivel de ramură. „Lipsa acestui contract ne dă dreptul să organizăm acțiuni de protest în orice moment, fără nici o constrângere. Ar fi păcat ca la o săptămână sau două de la deschiderea anului școlar să punem din nou lacătele pe ușile unităților de învățământ", a mai spus Cătălin Croitoru. În replică, reprezentanții locali ai Federația Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar, ne-au declarat, ieri, că politica Federației Educației Naționale este una „discriminatoare". „Colegiul liderilor federației noastre s-a întrunit recent și în capitală și am decis ca politica noastră să fie una la masa negocierilor. De altfel, noi am și înaintat unele propuneri la legea învățământului și la cea privind Statutul personalului didactic. Politica FEN este și una distructivă", ne-a declarat prof. Ioana Purcărea, liderul SLSIP Constanța. „Sindicaliștii din sistemul de învățământ constănțean fac parte din Federația noastră, așa că la nivelul județului nu se pune problema de astfel măsuri de protest. Repet, suntem la masa negocierilor", a subliniat aceasta.