Puşcărie pentru profesorii şi părinţii care cer fondul şcolii. Cine pe cine va turna la poliţie?

MaI IO, nu o sa vezi asta niciodata pentru ca esti tembel rau de tot. Mai bine te-ai uita la hainele care le poarta educatoarele, invatatoarele, profesorii, sunt vechi si tocite, au pantofii cu tocurile tocite, in genti au doar cateva parale fara valoare, nici vorba de lux la cadrele didactice. Dar ce se poate vedea si ce se poate simtii la cadrele didactice este dragostea cu care-si fac datoria de a educa si invata copiii dvs., pentru ca dvs. sa sorbiti linistiti paharul de whisky, sa crapati in voi produsele de la fast food Mc Donalds, iar cand e vorba de fondul clasei,scolii, sariti de cur in sus ca nu va mai ajung banii la pacanele unde lasati milioane de lei cu gandul ca veti da marele tun al castigului pacanit, fara sa cunosteti faptul ca, cine a inventat pacanelele a avut ca scop doar castigul lor ca proprietari de pacanele, nu si al dvs. in calitate de prosti fara diploma. Nu lucrez in invatamant dar mi-am iubit educatoarea ,invatatoarea si profesorii care m-au invatat sa ajung un adevarat profesionist in societate. Ofer cate o floare virtuala tuturor educatoarelor, invatatoarelor si profesorilor pentru profesionalismul lor si saracia in care-si desfasoara cu drag, sinceritate, dragoste si iubire, mesria de dascal.