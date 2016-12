„Publicul constănţean este foarte bun, primitor şi cald“

Interviu cu actorul Vlad Zamfirescu:

„Publicul constănțean este foarte bun, primitor și cald“

Tânărul european care se îndrăgostește de frumoasa hindusă a fost interpretat de Vlad Zamfirescu (38 ani), nimeni altul decât fiul maestrului Florin Zamfirescu din prima căsătorie cu o profesoară de pian.De ce este faimos Vlad Zamfirescu? Este un apreciat actor al Teatrului Bulandra, colaborează cu teatrul ACT, a jucat în filme de cinema și televiziune, precum "Inimă de țigan", "Doctori de mame", "În derivă". Din 2005, e președintele companiei culturale "Catharsis". De ce ne place Vlad Zamfirescu? Este fiul unui mare actor român, care și-a găsit propriul drum în profesie și interpretează cu pasiune rolurile sale.- Nu știu cât de dificil sau cât de ușor a fost. A fost frumos,m-am bucurat că am avut niște parteneri de scenă minunați și a fost o joacă frumoasă până la urmă.- Au fost discuții, au fost negocieri vis-a-vis de cum vedem fiecare povestea și am ajuns la un numitor comun, după care am decis să pornim căruța asta împreună.- Mă atrag multe. Îmi place cel mai mult că e uman. Am fugit de ideea de filosof și de fațeta asta a lui Eliade. Adică să nu o arătam doar pe asta. Am vrut să-l găsim pe omul Eliade cu bune și cu rele, până la urmă uman. Aici a fost căutarea noastră, să conturăm un personaj pe care să-l înțelegem și să mergem cu el așa cum e.- Nu pot să zic că sunt un fan. Îmi place Eliade, îmi place foarte tare onestitatea lui, deși ea (n.r. Maitreyi) neagă, spune că el minte. Dar acum în cartea lui el transpare onest și riguros cu el și cinstit și asta m-a atras foarte tare.- Eu sunt prieten bun cu Maia și mă bucură fiecare întâlnire cu ea și ne place când jucăm împreună și suntem parteneri de scenă cum ar veni... Deși în acest spectacol noi suntem mai puțin parteneri, adică eu sunt mai mult în povestea ei sau și punctul ei de vedere, împreună nu avem decât un mic moment la final.- Foarte bun! Excelent mi s-a părut. Oameni care au urmărit povestea și pe care i-a interesat și care erau acolo. Mi s-a părut un public foarte bun și primitor și cald.- Mă bucur dacă am reușit să ajungem în felul acesta la public.