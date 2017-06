Public Speaking, în culori româneşti, în cadrul primei ediţii Let's Talk - "Think outside the box", la Constanţa

Mai multe ştiri online: Cultură-Educație

Public Speaking, în culori românești, în cadrul primei ediții Let's Talk - "Think outside the box", la Constanța

Vineri, 28 Aprilie 2017





Cu această ocazie, Alexandru Grădinaru și Rafael Udrea, aduc 5 vorbitori de succes, afirmați în domeniile lor profesionale pe arii precum: antreprenoriat și business development, discurs public, formare nerolingvistică, tehnici de vânzare, dar și teatru ca artă. Câteva nume dintre cei prezenți vineri, pe 28 aprilie, la hotelul Bavaria Blu din Mamaia, sunt: Alexandru Coman, Mădălina Buzea, Cornel Marcu și cunoscutul Victor Maxim. Astfel, vă întrebăm, v-ați gândid vreodată care este una dintre majorele diferențe dintre oameni? Care este diferența ce te conduce către succes? Oare care este motivul drept căruia nu gândim in direcția în care o fac restul persoanelor? V-ați pus vreodată astfel de întrebări? Răspunsuri de genul acesta vor fi oferite de invitații noștri în cadrul evenimentului promițător de vinerea aceasta.



În încheiere, cei doi studenți ne îndeamnă să participăm pentru ”a învăța împreună cum putem fi cea mai bună versiune a noastră”. Evenimentul va începe la ora 12:00 și va dura aproximativ 5 ore, cu 2 pauze de 15 minute în care participanți vor putea interacționa cu standurile ONG-urile colaboratoare proiectului. Mai multe detalii și informații pot fi găsite atăt pe pagina lor de facebook, numită ”Let'sTALK - "Think OutSIDE the BOX" - Constanta”, cât și pe formularul de înscriere postat online.



