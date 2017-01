Prozator declarat Cetăţean de Onoare la Topraisar. Bucuriile şi tristeţile scriitorului Costache Tudor

Prozator declarat Cetățean de Onoare la Topraisar. Bucuriile și tristețile scriitorului Costache Tudor

În prag de aniversare, prozatorul constănțean Costache Tudor a avut parte, ieri, de o mare bucurie, în oceanul de tristețe pe care l-a străbătut în cele șapte decenii și jumătate de viață. Lansarea celor două volume, romanul „Zodia Sudului” și al doilea volum „Convorbiri în Agora”, care îl are coautor pe Dan Voicu, ar fi trebuit să aibă loc la Uniunea Scriitorilor - filiala Dobrogea, din care face parte de șapte ani. Dar, pentru că primarul Gheorghe Stelian l-a considerat pe scriitorul Tudor un exemplu al co-munității din care face parte, iar Consiliul Local a fost de acord să-i ofere titlul de Cetățean de Onoare, evenimentul s-a petrecut la Topraisar. I-au fost alături numeroși prieteni care îi apreciază caracterul nobil, precum colegi din Uniune, chiar și de la Clubul Umoriștilor Constănțeni, scriitoarea Guner Akmolla - cu care pune la cale numeroase proiecte culturale, dar și profesori ori foști colegi care și-au dorit să-i fie alături și la ceas de sărbătoare, nu numai de întristare.Redactor șef al trimestrialului de cultură și dialog interdisciplinar „AGORA”, Costache Tudor reușește de 15 ani să susțină apariția acestei reviste, „singura din lume care nu are sediu, telefon și nu plătește niciun salariat. Mă strădui din răsputeri, alerg de dimineață până seară, mă rog până la milogire, dar am ambiția să o editez”, mărturisea autorul. Zilele acestea, speră să-și îm-plinească visul de a dărui Casei de Cultură de la Băneasa numele dragului său coleg Victor Corcheș, localitate unde a fost dascăl toată viața. Despre tragismul romanului „Zodia Sudului”, scriitorul Ovidiu Dunăreanu afirma că ar putea fi simbolizată printr-o lacrimă enormă. „O lacrimă cosmică, pentru că în această carte Costache Tudor evocă pierderea primului său fiu, în spațiul exotic și îndepărtat din Africa de Sud. Aș spune că tatăl Costache Tudor a luat în avion o cruce cu numele și imaginea fiului său, pe care a dus-o până la Johannesburg și a pus-o pe marginea șoselei, în locul în care a fost accidentat fiul său. Este un gest de mare cuvioșenie creștină și de mare durere de a însemna pe veci acel loc. De asemenea, tot în memoria fiului său, a înființat și Fundația Sorin Tudor, fundație care, în timp, a răsplătit excelența în rândul tinerilor. Costache Tudor rămâne un om de valoare, mo-dest și un model de intelectual în spațiul acesta de margine al țării, care-și sfințește locul”, a mai declarat Dunăreanu.Și ca dovadă că nu există exagerări, ieri, primarul Gheorghe Stelian afirma că i-a fost foarte ușor în ședința de Consiliu Local să argumenteze decizia de a-i acorda acest titlu „pentru opera literară dedicată satului dobrogean, pentru că a inițiat și impulsionat remarcabile alte fapte de cultură, pentru sprijinul acordat tinerilor și pentru condiția exemplară de om al cetății”.În decembrie, urmează să apară a doua parte a cărții „Tichilești, o lume care se stinge”, la care a lucrat tot împreună cu prietenul său Dan Voicu.