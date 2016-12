Provocare lansată de Muzeul de Istorie. Vizitaţi cetatea Tomisului cu ajutorul joystick-ului

Provocare lansată de Muzeul de Istorie. Vizitați cetatea Tomisului cu ajutorul joystick-ului

Nu degeaba se spune că viitorul aparține tinerilor, ca dovadă că ei sunt cei care, sătui să mai aștepte investiția în cultură, au lansat, zilele acestea, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, un proiect extrem de îndrăzneț.Datorită acestui proiect intitulat Muzeu Arheologic Virtual Tomis Reborn/Tropaeum Traiani, turiștii, dar și localnicii vor putea vizita virtual, în format 3D, cu ajutorul unui joystick, cetatea Tropaeum Traiani, de la Adamclisi, și alte trei bazilici și trei cripte paleocreștine din cetatea Tomisului.L-am întrebat pe Andrei Talpeș, managerul proiectului - finanțat de Consiliul Județean și de Asociația Terra Semper Fidelis - cine sunt tinerii care s-au implicat pe acest drum novator. „Suntem tineri voluntari care vrem să schimbăm ceva. Plecând de la ideea că nu prea se mai dă atenție culturii, am lansat acest proiect interactiv, din dorința de a atrage tinerii, elevii, să vină și să redescopere altceva decât partea aceea de muzeu învechit, în care te uiți la niște artefacte, care nu spun nimic. Așa că ne-am propus să venim exact cu ce le place tinerilor, să interacționeze ca într-un joc, creat exact după realitate, până și textura zidurilor fiind aceeași ca la fața locului, totul făcut la scară”, a declarat managerul, adăugând că își dorește să continue și cu alte obiective. „Practic, ne-am dori să te poți plimba prin toată cetatea Tomisului și să admiri splendoarea ei de altădată”.Evident, că beneficiarul, respectiv Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, nu are decât de câștigat fără nicio investiție. „Noi am intrat în legătură cu tehnologiile mai noi prin 2004-2005 și ne doream să implementăm ceea ce fac străinii de peste un deceniu, cu religiozitate. În 2015 am reușit să introducem o primă parte. Pe lângă informație și partea ludică, de joc, muzeului îi rămân, pe termen nelimitat, reconstituirile, care intră deja în circuitul muzeal. Ne doream de foarte mult timp să introducem oamenii și în lumea antică. Pentru că imaginea antică este denaturată de filme în care vezi că totul este lucios, plin de aur. În fapt, am dezvăluit cum arăta în realitate cetatea Tropaeum Traiani. Bineînțeles, cu niște linii subiective, acolo unde este cazul într-o reconstituire tridimensională”, adăuga Laurențiu Cliante, muzeograful cu care au colaborat cei de la asociație.Așadar, beneficiind de avantajele tehnologiilor realității virtuale, de interacțiunea în timp real, de vizualizare 3D și de explorarea liberă a mediului antic, proiectul prezintă un puternic potențial didactic, transformând muzeul într-o sală de clasă, într-o scenă deschisă workshopurilor, evenimente-lor tematice etc.Astfel Proiectul Muzeu Arheologic Virtual TomisReborn/Tropaeum Traiani se concretizează într-un program cultural și educativ pentru copiii și tineretul din Constanța, dar care își propune și atragerea turiștilor dornici să cunoască istoria Dobrogei.