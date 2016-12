Protocol de colaborare cu Universitatea Maritimă Na

UNIVERSITARIA

Ştire online publicată Joi, 15 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Universitatea „Ovidius” din Constana a încheiat un protocol în domeniul cercetării științifice, cooperării i colaborării internaționale cu Universitatea Maritimă Naională Odessa, Ucraina. UNMO este principala universitate din Ucraina care pregătește specialiști în domeniul transportului maritim, inclusiv organizarea și managementul companiilor de transport și logistică. Luând în calcul interacțiunea viitoare dintre sistemul de transport ucrainean și cel al țărilor Uniunii Europene, economia Ucrainei are nevoie de personal specializat pentru operațiunile de transport multimodal. Din acest motiv, colaborarea instituțiilor de învățământ superior este de dorit și necesară la programele comune de dezvoltare.În baza protocolului, se vor intensifica relaiile de colaborare între Facultatea de tiine Economice din cadrul Universităii „Ovidius” din Constana i Facultate de Economie i Afaceri din cadrul Universităii Maritime Naionale Odessa; participarea la activităi comune în domeniul cercetării tiinifice organizate cu instituii de cercetare tiinifică i de învăământ superior de prestigiu din alte state; organizarea în comun de manifestări tiinifice; organizarea în comun a unor cursuri postuniversitare sau de masterat; facilitatea schimbului de profesori, cercetători i studeni; practică a studenilor în parteneriat în cadrul celor două universităi.Protocolul a fost semnat cu ocazia vizitei prof. dr. Elena Condrea și prof. dr. Anca Cristina Stanciu de la Facultatea de tiine Economice, din cadrul Universităii „Ovidius” din Constana, în Ucraina, la începutul lunii noiembrie, pentru finalizarea cursurilor în cadrul Programului á–(‘á– Școala de vară „Dezvoltarea Sistemului de transport Multimodal și Protecția Mediului pentru țările CEI pentru Legislația Dunării“ 2012 (spectrul de cooperare: Infrastructură și Transport).„Facultatea de Științe Economice are în vedere consolidarea și dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare cu instituții academice și organisme profesionale din țară și străinătate și, de asemenea, cu mediul de afaceri, în beneficiul procesului de învățământ. Recent, Facultatea de tiine Economice din cadrul Universităii „Ovidius” din Constana a fost gazda reuniunii coordonatorilor programului Tempus MODEP (Modernisation et developement des cours professionnalises) ETF JP numărul 00408-2008, amplu proiect universitar care se încheie în luna ianuarie 2013. Cu acest prilej, împreună cu reprezentani din 13 universităi din Europa i nu numai am discutat în vederea desfăurării de programe comune (licenă, master) profesionalizate, adaptate pieei muncii în universităile partenere în domeniul managementului întreprinderilor i administraiile publice, conform procesului Bologna, finalizate cu diplomă dublă sau multiplă. Prin noul protocol cu cea mai importantă universitate din Ucraina facem pai importani pentru creterea vizibilităii Universităii noastre i, totodată, pentru formarea unor specialiști cu o bună pregătire teoretică și practică”, a declarat rectorul Universităii „Ovidius” din Constana, prof.univ.dr. Dănu Tiberius Epure.