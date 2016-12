PROTESTELE CONTINUĂ. Credincioşii de la biserica Sf. MINA îl aşteaptă pe părintele PICU

10

Exista si limite!

Este o mare deosebire intre credinta adevarata si spoiala din biserici.IISUS era imbracat in doar o camasa si propovaduia intelegerea si iertarea aproapelui. Multi dintre preotii de astazi si printre ei se numara si acest Picu,au adunat averi,se imbraca in odajdii scumpe si au uitat de mult de cele sfinte ! Batalia in care sunt ademeniti si multi enoriasi naivi se da pe...putere,pe parohie si,nicidecum pe invataturile duhovnicesti .Parintele Picu se afla la tratament in Italia ? De ce ? Spitalul din Constanta ii pute? Cati,dintre voi,cei ce-i plangeti de mila,va puteti trata in strainatate ? Cati dintre voi,aveti averile ,multora dintre cei ce se numesc Slujitori ai DOMNULUI? De unde atatia bani? Din acatiste? Eu cred ca si Biserica Romana ar trebui reformata.Sa ramana doar cei ce au chemare ! In rest,sunt buni de munca! Am mai auzit ca Biserica interzice slujbele de inmormantare in cimitirele private ! Asadar,slujba de inmormantare nu este pentru orice crestin ci depinde de locul de inmormantare? De unde si pana unde Biserica ,in loc sa aduca alinare,produce durere? Nu e cam mult?