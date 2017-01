Prosteala din educaţia românească pleacă fix din minister

Opinie

Prosteala din educația românească pleacă fix din minister

În urmă cu trei zile, alintându-se precum o domnișoară de pension, ministrul Educației Adrian Curaj declara că viitorul an școlar începe din 15 septembrie, dar că elevii vor fi chemați „la povești” cu trei zile mai devreme, adică din 12 septembrie.Ce naiba vrea să însemne asta? Chiar se joacă cu nervii părinților?Ca urmare a nenumăratelor apeluri primite la redacție, legate de structura anului școlar viitor, am încercat și noi marea cu degetul, zilele trecute, și am sunat la biroul de presă al Ministerului Educației. Am dorit să aflăm, cu aproximație, când am putea să-i anunțăm pe părinți data începerii anului școlar 2016-2017, pentru că oamenii vor să-și facă liniștiți concediile. Răspunsul a fost unul cât se poate de surprinzător: „Și noi ne-am dori tare mult să aflăm, pentru că pe noi ne sună sigur mult mai mulți părinți!”. După care am mai aflat că cel mai probabil va fi lansată o dezbatere publică referitoare la structura viitorului an școlar, întrucât operatorii din turism sunt foarte necăjiți că le sunt sabotate afacerile.Iar dezbatere publică??? La naiba!!! Ne-am săturat de acest gen de con-sultări simulate, de pe urma cărora se întâmplă fix ce-și doresc oamenii din ministere, în niciun caz prostimea. Societatea civilă este ultima voce care merită apreciată, în opinia celor din fotoliile prăfuite de la Ministerul Educației, care mai au puțin și se cred Dumnezeii educației, dar din păcate nu fac nimic altceva decât să înmulțească exportul de slugi românești prin Europa.Se încheie astăzi un an școlar greu pentru toți ELEVII, indiferent că vorbim de micii școlari din clasa pregătitoare, fie că vorbim de cei care se pregătesc de Evaluarea Națională sau Bacalaureat. Greu pentru că ajung tot mai mulți să urască reîntoarcerea în bănci, revederea cu anumite cadre didactice mult prea sătule să mai presteze la catedră și care nu mai pot ascunde asta nici când predau. Elevi sătui să mai învețe noțiuni inutile, abstracte, lipsite de concretețe, dar care nu-i interesează pe cei de la minister.În același timp, însă, a fost un an greu și pentru ei, DASCĂLII, care și-au promis să nu facă rabat de la plăcerea de a lua, iar și iar, la subraț catalogul și de a se întoarce în fața zecilor de perechi de ochi și urechi care învață pentru că așa trebuie și, uneori, de drag și din respect pentru cel de la catedră.Domnule ministru Adrian Curaj, dincolo de poveștile pe care visați să le depene elevii timp de trei zile, dovediți că vă pasă de „jalea” în care a ajuns învățământul românesc tocmai din cauza Ministerului Educației, care a început să emane prea multă AMBIGUITATE.