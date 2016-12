Propuneri pentru Oscar 2016, la Les Films de Cannes a Bucarest

Din selectia celei de-a sasea editii a Les Films de Cannes a Bucarest, care are loc intre 23 si 29 octombrie, fac parte propuneri pentru "cel mai bun film strain" a premiilor Oscar 2016, din Portugalia, Franta si Belgia.La cea de-a sasea editie a Les Films de Cannes a Bucarest vor fi proiectate zeci de pelicule in premiera absoluta in Romania, unele programate in prezenta cineastilor, alaturi de masterclass-uri, mese rotunde, retrospective si alte evenimente speciale, la Cinema Studio, Cinema Elvire Popesco si Cinema Pro.Filmul lui Miguel Gomes este o aventura cinematografica de 338 de minute in care povestile Seherezadei din "O mie si una de nopti" sunt transplantate in Portugalia de azi.Impartit in trei parti si proiectat la Cannes in sectiunea Quinzaine des Realisateurs, "Arabian Nights" este amuzant, percutant si suprarealist. Partea a doua, "Arabian Nights: Vol. 2 - The Desolate One", este propunerea Portugaliei pentru o nominalizare la categoria cel mai bun film strain la Oscar 2016.Spectatorii Les Films de Cannes a Bucarest vor avea ocazia sa vizioneze filmul in maraton si sa-i puna intrebari, la final, regizorului Miguel Gomes, care va avea o interventie live prin platforma online Skype.Aleasa sa reprezinte Franta la Oscar 2016, coproductia turco-franceza "Mustang" este unul dintre cele mai apreciate filme din selectia de la Cannes. Regizoarea Deniz Gamze Erguven debuteaza cu o drama emotionanta si subtila, cu bataie politica, despre cinci surori adolescente ale caror instincte sunt inabusite de familia lor stricta si de traditii, intr-o societate profund patriarhala. Filmul a castigat premiul Europa Cinemas Label in Quinzaine des Realisateurs si marele premiu la Festivalul de la Sarajevo.