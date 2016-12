Propunere îndrăzneaţă a directorului Teatrului pentru copii

Propunere îndrăzneață a directorului Teatrului pentru copii

Actorii constănțeni ai Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare” vor prezenta spectacolul „Pinocchio”, sâmbătă, 14 mai, cu prilejul participării la Festivalul „Teatru, Strada și Copilul”, organizat la București de Teatrul „Țăndărică”.Zilele trecute, Lică Gherghilescu, directorul teatrului, ne împărtășea bucuria de a fi „respirat” puțin mai bine de un an și ceva încoace.„S-au găsit resurse financiare, dar am fost ajutați și cu posturi, ceea ce, în ultimii ani, a fost foarte greu, în urma acelei restructurări masive. Cel puțin la noi, la teatru, s-a resimțit din plin, și încă mai avem nevoie, dar măcar am putut să ne desfășurăm activitatea aproape de normal”, a mai afirmat managerul proaspăt reconfirmat.Cât despre deplasarea la București, în acest week-end, același director spunea că este un festival de vară pe care îl organizează Teatrul Țăndărică într-un pavilion special, de forma unui cort, prevăzut cu aer condiționat și alte dotări tehnice ca într-o sală de spectacol.„Acest pavilion se montează în sectoare din București, lăsat câte o lună în aceeași locație, și, pe lângă spectacolele pe care le dau ei, mai invită teatre din țară, iar noi mergem aproape în fiecare an. Nu este un festival competitiv și, în general, participăm la festivaluri mai puțin competiționale, pentru că nu premiul este important, ci participarea noastră în cât mai multe zone ale țării, pentru a ne face cunoscuți ca teatru, din Constanța, dar și să cunoaștem un alt public”, explică Gherhgilescu.Întrebat dacă s-ar putea încerca și în Constanța acest gen de spectacole în pavilioane, directorul Teatrului „Căluțul de mare” ne-a spus că deja a lansat o propunere în acest sens Consiliului Județean, luând modelul celor de la Țăndărică.„O să reiau propunerea după alegeri, să vedem dacă noul consiliu va fi interesat să investească în acest pavilion, care în două zile se poate monta și demonta, urcat într-un tir, așa încât am putea merge cu spectacole și în Mamaia sau pe întregul litoral. Dacă până acum nu s-a putut, eu nu renunț la idee! De asemenea, am intenții să vorbesc cu viitorul primar să reluăm ceea ce făceam în urmă cu șapte-opt ani, în Mamaia, la grădina Perla, când aveam seară de seară, cinci zile pe săptămână, spectacole oferite gratuit de Primărie publicului venit pe litoral. Dar dacă se va investi într-un astfel de pavilion, el va putea fi folosit și pentru altceva, nu numai pentru spectacole pentru copii”, sugerează managerul.În final, ne-a declarat că după spectacolul pe care îl vor prezenta în acest week-end, actorii Teatrului „Căluțul de mare” vor merge la Cernavodă, la un festival pentru tineret. După care, pe31 mai, pleacă la Brașov, unde este un festival internațional, necompetitiv, la care au participat și anul trecut, la prima ediție. „Înainte să plecăm, însă, ne vom face datoria și față de copiii noștri, oferindu-le un spectacol gratuit, la sediu, pe 31 mai dimineața”, a completat același interlocutor.