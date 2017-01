Promovabilitate de 95% la bacalaureatul constănţean

Titlu de glorie sau motiv de îngrijorare?

Promovabilitate de 95% la bacalaureatul constănțean

Sâmbătă, 4 iulie, începând cu ora 18, mai devreme cu câteva ore bune decât data anunțată oficial, au fost afișate rezultatele la prima sesiune de bacalaureat 2009. Din datele statistice ale Inspectoratului Școlar Județean Constanța am reținut că din cei peste 8.000 de liceeni de-a XII-a care au susținut cele șase probe de examen, cu excepția celor șase eliminați din examen la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, s-au mai pierdut „pe drum” încă 271 de respinși. Și apropo de Colegiul „Cuza”, al cărui președinte de comisie, prof. univ Cristian Iosifescu, a făcut mare vâlvă în oraș și printre elevi, consultând listele afișate la această instituție am constatat că doar șapte liceeni au pierdut bacul, semn că, deși nu s-a copiat sau nu s-a dat șpagă, respectivii erau bine pregătiți. Aseară, la ora 20 s-au încheiat și listele cu contestațiile, urmând ca în zilele de 7 și 8 iulie comisiile să le rezolve, iar pe 9 iulie să fie afișate rezultatele finale. Nici o medie de 10 În cifre seci, la prima sesiune de bacalaureat 2009 s-au prezentat 6.552 de liceeni învățământ zi, 400 - de la seral și 1.170 de la frecvență redusă, dintre care cei mai mulți - 132 - au fost respinși cei de la zi, ca urmare a faptului că n-au reușit să totalizeze media 6. Din cei 8.122 de elevi prezenți, 7.845 (adică 95%) au promovat astfel: 312 elevi - cu note între 6 și 6,99, 1.775 cu note între 7-7,99, 2.998 elevi - cu note între 8-8.99 și 2.760 cu note între 9-9.99. Nici o medie de 10! La închiderea ediției, statisticile primite din alte județe ale țării relevau faptul că suntem pe un loc fruntaș, lăsând în urmă județe precum Timiș - 93,7%, Mureș - 84,87%, Alba - 81,3%, Vrancea - 80%, Dolj - 77%, Sibiu - 71%, Brașov - 69,1%. Concursul de dosare te face student Pe 13 iulie se dă marele start la perioada de înscriere în facultăți, astfel încât săptămâna aceasta va fi una foarte grea pentru secretariatele liceelor. Pe de o parte proaspeții admiși în clasa a IX-a vor veni să se înscrie, iar pe de altă parte bacalaureații vor veni să-și ridice diplomele pentru a completa dosarul de înscriere la facultate. La majoritatea facultăților constănțene admiterea are loc doar pe baza concursului de dosare, iar taxele de înscriere variază între 50 și 100 lei la Universitatea „Ovidius”, 100 lei la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 150 lei la Universitatea Maritimă Constanța. 17 august debutează a doua sesiune de BAC Pentru cei șase eliminați și 271 respinși, precum și pentru ceilalți neprezentați, calendarul celei de-a doua sesiuni de examene pentru bacalaureat debutează pe 13 iulie cu înscrierea candidaților, pe 17 august fiind programată prima probă, orală, la limba și literatura română.