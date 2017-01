Proiectul „Muzeografii şi arheologii de mâine“ a fost reluat

Proiectul „Muzeografii și arheologii de mâine“ a fost reluat

Ştire online publicată Miercuri, 23 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Muzeul de Arheologie „Callatis“ Mangalia, Colegiul Economic Mangalia și Primăria Mangalia au reluat, odată cu reînceperea anului școlar, activitățile din cadrul proiectului cultural „Muzeografii și arheologii de mâine”. Astfel, astăzi se desfășoară o altă etapă a proiectului, și anume o excursie documentară pe șantierul arheologic de la Albești, unde specialiștii de la Muzeul „Callatis” îi vor însoți pe elevi și le vor prezenta istoria fortificației din localitate. Directorul Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia, cercetător științific dr. Sorin Marcel Colesniuc, ne-a vorbit despre istoria așezării de la Albești: „Așezarea de la Albești, construită în prima jumătate a secolului IV î.Hr., cu o suprafață de 12 hectare, are un evident caracter urban. Aici trăiau, alături de greci, geto-dacii autohtoni. Materialele arheologice descoperite demon-strează că populația se ocupa cu agricultura și comerțul, fapt atestat și de drumurile din apropiere. S-a constatat că fortificația are trei faze de construcție. În urma săpăturilor din interiorul așezării s-au descoperit străzi pavate sub care apar canalizări. De asemenea, în interiorul fortificației au fost descoperite edificii publice de mari dimensiuni. Așezarea a fost descoperită în anul 1973, iar până în prezent s-au desfășurat mai multe campanii de cercetare arheologică. Proiectul cultural își propune popularizarea istoriei locale în rândul elevilor, derularea de activități comune, organizarea de activități extracurriculare, dezvoltarea inte-resului acestora pentru cunoașterea istoriei și educarea tinerei generații în spiritul respectului față de valorile trecutului istoric. Proiectul se întinde pe o durată de patru ani și are ca scop atragerea elevilor către profesiile specifice unei instituții muzeale, printre acestea fiind, în primul rând, cele de specialiști în cercetarea, restaurarea, conservarea și valorificarea expozițională a materialelor arheologice descoperite pe șantierele de salvare sau sistematice”, a precizat dr. Sorin Marcel Colesniuc. Coordonatorul Proiectului din partea Colegiului Economic Mangalia este prof. Ibolya Negoiță. Conform acesteia, în etapele anterioare ale proiectului, elevilor le-au fost prezentate principalele activități din muzeu, printre acestea fiind cele ale arheologilor, cerce-tătorilor științifici și ale muzeografilor. De asemenea, elevii au aflat despre siturile arheologice din perimetrul callatian și despre istoria milenară a zonei în care se află astăzi municipiul Mangalia. Tot în cadrul proiectului, la sfârșitul anului școlar trecut, la muzeul callatian a avut loc o lecție deschisă intitulată „Teritoriul callatian în epoca greacă”, unde elevilor le-au fost puse la dispoziție date privind organizarea teritoriului cetății Callatis în Antichitate.