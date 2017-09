Proiectul "Audioteca Șeherezadei" se extinde şi în şcoli

Proiectul "Audioteca Șeherezadei" se extinde și în școli

Ştire online publicată Vineri, 15 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mult de 7000 de elevi și cadre didactice vor asculta, la ora de limba română, în recreație, pe stațiile interne audio sau în momente special organizate fragmente din opere literare precum ”Micul prinț”, ”Momo”, Pisicoteca practică a lu' Moș Pârșu (The Old Possum's Book of Practical Cats), ”Jurnalul Anei Frank”, ”Romeo și Julieta”, ”Pescărușul Jonathan Livingstone” etc.” Am încercat să aleg cărți care să rezoneze cu universul interior al tinerilor, întrebându-i, citind studii sau articole, discutând cu părinți sau profesori, bazându-mă și pe experiențe personale. M-am întrebat cum ar putea ajunge la ei valorile pe care aceste cărți le conțin. Am făcut selecții succesive și încă aș mai adăuga autori pe listă. Sper că am reușit să creez niște minime repere literare obligatorii în bagajul de cultură generală și să deschid o perspectivă către literatura universală, prea puțin predată în școli. Poate că aici profesorii ar putea interveni cu grație și persuasiune, să introducă autori și titluri interesante, adaptate puterii de înțelegere.” a spus inițiatoarea proiectului, actrița Adriana Moca.Mai mult, în cadrul proiectului, se vor organiza atelierele de lectură performativă și de manufacturare de reviste sau cărți-obiect create din colaje chiar de către copii. Aceste activități, pe care Adriana Moca le va susține împreună cu Sanda Foamete (regizor) și Smaranda Ilie (grafician) fac parte din structura proiectului, ca niște extensii de creativitate la lectura pasivă din cadrul lecturilor.Proiectul cultural Audioteca Șeherezadei are scopul de a promova cultura scrisă și de a converti la lectură noi publicuri. Proiectul își propune să provoace publicul reticent față de lectură, să deprindă gustul cititului.Cât privește prima parte a proiectului, în care deținuții din 10 penitenciare din România au ascultat la stația radio cu circuit inchis fragmente din opere literare, reacțiile ascultătorilor au fost cât se poate de îmbucurătoare și fiecare a rezonat diferit. Unii și-au reamintit texte sau autori cunoscuți, iar alții au descoperit pentru prima dată, opere ale literaturii universale.Proiectul le-a oferit posibilitatea "deconectării de la rutina zilnică, fie și pentru o perioadă scurtă de timp" și a reușit stimularea apetitului pentru citit și cunoaștere. Astfel, unii deținuți au solicitat de la bibliotecă textul integral sau au notat textele ascultate, iar în unele cazuri, au propus chiar redifuzarea unor materiale. Audiția textelor a incitat la discuții între deținuți sau între deținuți și personalul de penitenciar.Proiectul Audioteca Șeherezadei este inițiat de Asociația Culturală Vis-a-Vis și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).