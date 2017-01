Proiecţie „Up in the Air”, la American Corner

Proiecție „Up in the Air”, la American Corner

Ştire online publicată Joi, 28 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 29 octombrie, ora 12.00, la American Corner din Campusul Universității „Ovidius” va avea loc evenimentul cu tema „Life in a Suitcase - the Mobile Home”. Moderatorul acțiunii, drd. Adelina Vartolomei, va susține o prezentare pe tema aleasă. Activitatea este destinată studenților din anul I, specializările română-engleză, franceză-engleză, din cadrul Facultății de Litere. Ei vor putea urmări, în cea de-a doua parte a manifestării, filmul „Up in the Air” (2009), în regia lui Jason Reitman, avându-l în rol principal pe George Clooney.