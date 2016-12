Proiecţie specială pentru constănţeni, la Cityplex

Proiecție specială pentru constănțeni, la Cityplex

Timp de șase săptămâni, regizorul britanic John Boorman, cunoscut pentru peliculele „Excalibur”, „Deliverance”, „Hope and Glory”, „The Tailor of Panama”, a ales să vină în România pentru a realiza drama „Queen and Country” („Pentru regină și țară”), la Castel Film.Sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 19, la Cinema Cityplex - Tomis Mall este programată proiecția specială a acestui lungmetraj care a obținut trei premii la Cannes și patru nominalizări. De asemenea, a fost de cinci ori nominalizat la Oscar, de două ori la Globul de Aur, de trei ori la BAFTA, de două ori la Berlin.„Queen and Country” își desfășoară acțiunea în anii ’50 și se concentrează asupra unui tânăr englez, crescut la Londra în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, care se alătură armatei britanice pentru a lupta în Războiul din Coreea. Din distribuție, fac parte Vanessa Kirby, David Thewlis, Richard E. Grant.Intrare la această proiecție este liberă, dacă achiziționați de la bar produse în valoare de minim 8 lei.