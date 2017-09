Proiecte europene de zeci de mii de euro la Şcoala Gimnazială „Murgescu“ din Valu lui Traian

Proiecte europene de zeci de mii de euro la Școala Gimnazială „Murgescu“ din Valu lui Traian

În 2017, Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” din Valu lui Traian a primit titlul de „Școală Europeană”, ca recunoaștere a rolului pe care l-a avut în promovarea unei imagini pozitive a României și a valorilor școlii românești în spațiul european.Acum, profesorii și elevii școlii continuă tradiția, dovedind un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, implementând cu 1 septembrie 2017 trei proiecte finanțate prin Programul Erasmus +.Proiectul „How to become better?” are o perioadă de implementare de 13 luni și este finanțat cu 19.000 de euro din fonduri europene, prin Programul Erasmus +, Mobilități de formare profesională.Astfel, opt cadre didactice vor participa la cursuri de formare și vor acumula abilități și metode inovatoare de lucru cu elevii.„De asemenea, Școala «Viceamiral Ioan Murgescu» va beneficia, timp de aproape doi ani, de finanțarea din fonduri europene, prin Programul Erasmus + a proiectului de parteneriat strategic «For open future school», cu 27.320 euro, și a proiectului de parteneriat strategic «History and Society in the virtual dimension», cu 26.790 euro”, explică prof. Daniela Petroșan, coordonatorul proiectelor.