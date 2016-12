Proiect AIESEC, la final de drum

Ştire online publicată Marţi, 14 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Mâine, ora 12, în Aula Bibliotecii Județene „I.N. Roman” din Con-stanța, va avea loc evenimentul de încheiere a proiectului „Learn Today, Build Tomorrow”, ediția 2009, proiect realizat de AIESEC Constanța și finanțat de programul European Tineret în Acțiune. Desfășurat pe parcursul a nouă săptămâni, 7 februarie – 15 aprilie, proiectul s-a bucurat de participarea a 75 de elevi din șase licee constănțene. Trainingurile dedicate dezvoltării personale și profe-sionale, interacțiunii și lucrului în echipă, au fost susținute de trei stagiari internaționali veniți din țări precum Germania, Polonia sau Taiwan. „Learn Today, Build Tomorrow” s-a materializat prin proiecte dedicate orașului Constanța, realizate de elevi, sub îndrumarea membrilor AIESEC. Primul proiect, „Technoholics”, care s-a încheiat pe 13 aprilie, a avut ca scop încurajarea socializării dintre cei ce își petrec prea mult timp în fața calculatorului sau a micilor ecrane. Proiectul s-a realizat în perioada 1 - 13 aprilie, cuprinzând activități desfășurate în cadrul Liceului Teoretic „Traian” și pe plaja Modern din Constanța. Un alt proiect, denumit „Children in Need”, se încheia astăzi, când copiii de la Centrul de Plasament nr. 5 din Constanța se vor bucura de cadouri de Paște. Proiectul „Ajută-ți aproapele” își propune să ajute o familie din comuna Cogealac, alcătuită din șapte membri. Unul dintre copii suferă de tetra-pareză spastică și retard de gradul IV, iar altul are probleme de vedere, ambii necesitând îngrijire foarte atentă. Pe 16 aprilie, organizatorii proiectului vor duce familiei pachete pentru Paște. Ultimul proiect, intitulat „Generația EcoFest”, își propune să educe societatea în sensul protejării mediului înconjurător, activitățile proiectului desfășurându-se până în iunie. Prin evenimentul mâine, organi-zatorii își propun să prezinte rezultatele proiectului, accentuând, totodată, conștientizarea și impor-tanța nevoii de educație non-formală la nivelul orașului Constanța și încurajarea acordării de feedback asupra proiectului și asupra orga-nizării lui.