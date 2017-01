Prohibiţia americană, temă de reflecţie pentru mircişti

Prohibiția americană, temă de reflecție pentru mirciști

American Corner Constanța a găzduit, recent, o acțiune de prezentare a erei prohibiției, susținută de prof. Fulbright Cristina Mitrovici. Beneficiarii direcți ai evenimentului au fost elevi de clasa a IX-a ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, care au putut afla mai multe despre acea perioadă din istoria Americii atât prin prezentarea realizată de prof. Mitrovici, cât și prin vizionarea unui documentar centrat pe subiectul propus. Prohibiția s-a manifestat în SUA în perioada 1920-1933, prin interzicerea producerii, vânzării și transportării alcoolului pentru consum. Acest lucru a fost implementat prin cel de-al 18-lea Amendament din Constituție. Deși controversată, Prohibiția s-a bucurat de o largă răspândire, fiind susținută de grupuri diverse, printre care și Klu Klux Klan, dar beneficiind de sprijin mai ales din partea femeilor. Acestea doreau interzicerea consumului de alcool în primul rând pentru a reduce cazurile de violență în familie, dar și pentru a elimina efectele negative produse de alcool. Prohibiția a devenit controversată și pentru medici, mai ales că alcoolul era prescris de către aceștia în scopuri terapeutice. Alte categorii sociale, cum ar fi cea reprezentată de gangsteri, au avut de câștigat, celebrii Al Capone și dușmanul său, Bugs Moran, câștigând milioane de dolari de pe urma vânzării ilegale de alcool. Pe măsură ce Prohibiția a început să-și piardă din popularitate mai ales în orașele mari, s-a anticipat abolirea acesteia. Pe 23 martie 1933, președintele Franklin Roosevelt a propus o lege care permitea producerea și comercializarea unui anumit tip de bere și de vin. În timp ce semna amendamentul, Roosevelt a făcut o afirmație care a devenit celebră: „I think this would be a good time for a beer” („Cred că e un moment bun pentru o bere”. Pe 5 decembrie 1933, a fost ratificat Amendamentul 21, care conferea dreptul fiecărui stat de a interzice cumpărarea sau vânzarea de alcool. Chiar și după ratificarea Amendamentului 18, anumite state au continuat să aplice legile Prohibiției. Mississippi, unde alcoolul era interzis din 1907, a fost ultimul stat care a anulat Prohibiția, în timp ce în Kansas vânzarea băuturilor alcoolice nu s-a realizat decât abia în 1987. Deși ideea purificării sociale prin abstinența de la alcool a fost una dintre ideile de bază pe care le promova Prohibiția, a avut loc o reacție inversă, în sensul că piața neagră a alcoolului s-a bucurat de o perioadă prolifică. De asemenea, șantajul era folosit deseori de către găștile puternice asupra instituțiilor de aplicare a legii. Prohibiția a marcat o perioadă deosebit de importantă pentru istoria Americii, motiv pentru care inițiatorii acțiunii de la American Corner au dorit ca ea să fie cunoscută și de liceeni.