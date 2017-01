Programe şcolare speciale pentru copiii talentaţi

Programe școlare speciale pentru copiii talentați

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța găzduiește, timp de trei zile, cursurile Școlii de Vară a Educației de Excelență. Aceasta este prima ediție a manifestării, fiind, de fapt, prima acțiune de gen în România. „Școala de Vară are ca scop central transferul de metodologii și cunostințe de nivel internațional din domeniul educației de excelență spre cadre didactice implicate în educația timpurie”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, profesorul Florian Colceag, inițiatorul manifestării. În cadrul evenimentului, educatori, învățători și institutori, psihologi, spe-cialiști în metode de educație alternativă vor concepe și elabora programe școlare pentru educația de excelență în România adresată grădinițelor și școlilor din România și vor înființa primele centre pilot de educație de excelență la nivel local. Prima ediție a școlii de vară este organizată de Institutul Român pentru Știință și Cercetări Avansate „Gifted Education”, membru al World Council for Gifted and Talented Children și al UNESCO. „Misiunea fundamentală a participanților este dezvoltarea personală și familiarizarea cu cele mai avansate modalități de predare și învățare la nivel mondial, precum și conceperea mijloacelor de dezvoltare a potențialului copiilor de la cea mai fragedă vârstă”, a mai precizat profesorul Colceag. Declarată „bun pu-blic”, „cea mai importantă perioadă a educației” și cunoscând o atenție specială, potrivit Raportului Comisiei Prezidențiale pentru analiza și elaborarea politicilor din domeniile educației și cercetării, educația timpurie este o prioritate a Programului Național al Educației de Excelență și este șansa formării liderilor mile-niului III. „Programele concepute în cadrul școlii de vară se vor constitui într-un curriculum la dispoziția școlii ce poate fi îmbunătățit sau adaptat în funcție de tendințele de dezvoltare locală și de programele de reformă. Programele sunt adaptate pentru fiecare categorie de inteligență, au metodologii și programe specifice care eficientizează educarea acelor categorii. Acum această inițiativă devine un program național și este absolut necesar pentru dezvoltarea de personalități cu abilități înalte”, a mai adăugat profesorul Florian Colceag. În județul Constanța acest tip de programe sunt aplicate la Școala nr.28 „Dan Barbilian". „Am fost impresionată de această modalitate de abordare a pregătirii copiilor talentați și am venit aici în ideea de a-mi confirma sau infirma activitatea pe care o desfășor la clasă, pentru că nu există materiale de specialitate referitoare la această categorie de copii. Trebuie să recunosc că stagiul ne-a captat și ne-a dat o nouă orien-tare în lucrul cu copiii talentați. Ei trebuie încurajați, sprijiniți și îndemnați să-și dezvolte capacitățile, și poate că, uneori, greșeam și nu îi înțelegeam suficient de bine", a declarat, pentru „Cuget Liber", institutor Ecaterina Rupesac. În județul Constanța acest tip de programe sunt aplicate la Școala nr.28 „Dan Barbilian”. „Am fost impresionată de această modalitate de abordare a pregătirii copiilor talentați și am venit aici în ideea de a-mi confirma sau infirma activitatea pe care o desfășor la clasă, pentru că nu există materiale de specialitate referitoare la această categorie de copii. Trebuie să recunosc că stagiul ne-a captat și ne-a dat o nouă orien-tare în lucrul cu copiii talentați. Ei trebuie încurajați, sprijiniți și îndemnați să-și dezvolte capacitățile, și poate că, uneori, greșeam și nu îi înțelegeam suficient de bine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, institutor Ecaterina Rupesac.