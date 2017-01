Profilurile liceelor se schimbă şi-n timpul anului şcolar

În mandatul Andronescu, orice e posibil

Profilurile liceelor se schimbă și-n timpul anului școlar

Din ciclul abramburelilor din mandatul ministrului Educației face parte, probabil, și schimbarea profilului, la jumătatea semestrului I, la Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” din Constanța. Pe bună dreptate, părinții s-au simțit de-a dreptul derutați de faptul că, la o lună de la începerea anului școlar liceal, profilul pentru care optaseră copiii lor la terminarea clasei a VIII-a s-a schimbat peste noapte dintr-un ordin de ministru. Respectiv profilul resurse naturale și protecția mediului a devenit profil tehnic. Ceea ce înseamnă că și orarul s-a modificat. La profilul resurse, copiii făceau materiile ecologie și studiul calității mediului, trecând la tehnic, au făcut desen tehnic și materii prime. Director adjunct prof. Axenia Fleschiu ne-a explicat cum s-a petrecut schimbarea: „În cursul semestrului I, tehnician designer mobilă și amenajări interioare și tehnician proiectant produse finite din lemn au trecut pe profil tehnic, pentru că așa ne-a venit ordinul de la minister. Deci nu a pornit de la noi, să fie foarte clar! Ne-am străduit și am făcut o repartizare funcție de medii pentru că am avut o singură clasă pe specializarea ecolog și protecția mediului și le-am pus niște condiții. Elevii care au medii mari, note bune la purtare și nu au absențe vor avea prioritate. Au fost părinți care nu au acceptat lucrul acesta! Greșeala părinților a fost că nu s-au informat. Când au optat la repartizarea computerizată au bifat codul pentru profilul resurse naturale și protecția mediului, dar nu au fost foarte bine informați la școala generală că acesta are mai multe specializări. Și anume tehnician ecolog și protecția mediului, tehnician proiectant produse finite din lemn și tehnician designer mobilă și amenajări interioare”. De față cu membrii consiliului de administrație al Colegiului „Vasile Pârvan” am căzut de acord că această transformare trebuia să se întâmple fie la sfârșitul anului școlar, fie la început, ca elevul să știe pentru ce optează. O altă hibă a repartizării computerizate este că la profil nu se precizează specializările. Prof. Liliana Muscină, director educativ, ne-a declarat că și profesorii au fost afectați de această schimbare, pentru că au fost luate niște ore de la ecologie și mutate la tehnic. Mai există o șansă, conform metodologiei de continuare a studiilor, în clasa a XI-a, elevii, funcție de medii și prin alunecare, trec în clasele pentru care au optat la terminarea clasei a X-a. Iar la momentul schimbării specializării vor fi obligați să susțină niște diferențe. Două cauze au stat la baza acestei brambureli: ministerul trebuia să decidă schimbarea profilului la începutul anului școlar, iar o alta constă în faptul că elevii nu sunt bine informați ce fel de specializări sunt în profilul ales. Și pentru că părinții au ajuns cu reclamațiile până la Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar a sfătuit conducerea colegiului să facă un memoriu, în care s-a precizat în ce fel a fost afectat programul unității școlare, lucru care, de altfel, s-a și întâmplat săptămâna trecută, conform declarației directoarei prof. Iuliana Olaru.