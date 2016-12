Sâmbătă, la Casa de Cultură din Constanța

Profesorul Traian Petcu lansează cartea "Istorie, atletism, legendă"

Decembrie este luna cadourilor, iar iubitorii sportului - ai atletismului în special -, ai istoriei și ai lecturii vor avea parte de o surpriză mai mult decât plăcută. Și asta pentru că venerabilul profesor Traian Petcu le-a pregătit o carte specială.Sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 11.00, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, va avea loc lansarea celei de-a doua cărți pe care profesorul Traian Petcu o dedică mișcării sportive. După „Sportul constănțean - File de istorie”, care a văzut lumina tiparului anul trecut, luna aceasta, campionul longevității sportive propune o lucrare mult mai amplă, o încununare a unei activități specifice de aproape opt decenii: „Istorie, atletism, legendă”.„Este o mare bucurie pentru mine să pot lansa această carte. Am adunat o viață întreagă o mulțime de date, informații, pe care le-am grupat, le-am prelucrat, păstrând însă patina timpului, și am căutat să le prezint tinerei generații într-o formă cât mai atractivă. Copiii, elevii trebuie să știe că mișcarea atletică are o frumoasă tradiție la Constanța. Am inserat în paginile cărții informații despre primii sportivi, primii antrenori, primele stadioane, primele competiții, timpii înregistrați. Aici, la malul mării, au trăit oameni dedicați fenomenului, trup și suflet pentru atletism, iar acești oameni nu trebuie uitați. Cartea mai conține și o galerie foto impresionantă: sunt fotografii vechi, începând din perioada interbelică și continuând cu anii comunismului. Indiferent de regim, atletismul a mers mai departe, bătălia cu acele cronometrelor, cu secundele și sutimile, cu centimetrii și chiar milimetrii neavând de-a face cu regimurile politice. Nu în ultimul rând, veți regăsi în paginile acestei cărți, povestiri adevărate, întâmplări - unele hazlii -, de demult, ai căror eroi, din păcate, nu se mai află printre noi. Le doresc tuturor celor care doresc să aibă această carte în bibliotecă lectură plăcută”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Traian Petcu.v v vLa evenimentul de sâmbătă, de la Casa de Cultură, sunt invitați foști mari sportivi, campioni, antrenori, conducători de cluburi, dar și toți constănțenii care îl cunosc, îl apreciază și îi acordă respectul cuvenit profesorului Traian Petcu sunt așteptați la festivitatea de lansare.Cartea „Istorie, atletism, legendă” face parte din „Colecția Sorin Mihalache”, care cuprinde, în special, lucrări despre sportul și educația constănțene.Săptămâna viitoare, va fi lansată și cartea fostului arbitru de box constănțean Suat Ibraim, în care, la mare preț, sunt anecdotele și caricaturile.