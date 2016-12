Profesorii vor primi diferenţe salariale pentru perioada 2008-2011

Profesorii vor primi diferențe salariale pentru perioada 2008-2011

Proiectul de Lege care are ca obiect de reglementare plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat, pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011, a fost adoptat, ieri, de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.Potrivit senatorului PSD, Liviu Pop, unul dintre inițiatorii proiectului, drepturile vor fi achitate eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la intrarea în vigoare a prezentei legi după cum urmează: în primul an 5% din valoarea diferențelor salariale; în al doilea an - 10%; în al treilea an - 25%; în al patrulea an - 25%, iar în al cincilea an - 35% .Pentru personalul didactic pensionat, care este îndreptățit să primească dife-rențe salariale pentru perioada mențio-nată, plata acestora se va face într-o singură tranșă, iar pentru personalul didactic care se pensionează după intrarea în vigoare a prezentei legi, plata dife-rențelor salariale se face eșalonat, astfel încât să fie încheiată cel mai târziu la data pensionării.