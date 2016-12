Profesorii universitari n-o vor pe Corina Dumitrescu la Educaţie

Profesorii universitari n-o vor pe Corina Dumitrescu la Educație

Ştire online publicată Vineri, 04 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Domnule Prim-ministru desemnat,Subsemnații, cadre didactice universitare, vă rugăm să luați act de poziția noastră față de nominalizarea de către Dvs. a Doamnei Corina Dumitrescu pentru portofoliul de Ministru al Educației în Guvernul României.Înțelegem că nominalizările pentru posturile din Guvern au fost făcute în urma unor calcule și negocieri politice din interiorul Partidului Social Democrat, respectiv în Uniunea Social Liberală. Guvernul pe care îl veți conduce în perioada următoare trebuie să răspundă unor așteptări foarte mari din partea românilor, în primul rând de natură financiară. Presiunea ce apasă asupra Guvernului nu trebuie să afecteze calitatea învățământului din România.Din start precizăm că nimeni nu contestă capacitățile profesionale și manageriale ale Doamnei Corina Dumitrescu.Atragem atenția însă asupra riscului de scădere a standardelor de performanță academică din învățământul superior românesc în perioada în care Ministerul Educației ar fi sub conducerea Doamnei Corina Dumitrescu. Domnia Sa, în calitate de rector la o universitate privată, a contestat în instanță procesul de evaluare a universităților din România. Ținând cont de această poziție a Doamnei Corina Dumitrescu față de standardele de performanță și față de evaluarea universităților, este evident riscul ca, prin măsurile administrative și propunerile legislative pe care le va lua sau iniția în calitate de ministru, să anuleze sau cel puțin să coboare nivelul acestor cerințe de natură academică.În procesul de evaluare au fost implicați specialiști de la universități europene. Principalul câștig al acestei evaluări este inițierea concurenței între universități, ceea ce generează performanță. Creșterea nivelului academic și educațional va determina până la urmă creșterea poziției universităților românești în ierarhia internațională.În ceea ce privește învățământul superior din România, sunt câteva realități incontestabile, pe care vi le supunem și atenției Dvs., care, în calitate de premier, trebuie să gestionați și creșterea standardelor educaționale și academice.Există diferențe foarte mari în calitatea actului educațional între universitățile românești din cauze multiple. După 1990 s-au înființat foarte multe instituții de învățământ superior, atât de stat, cât și private, în care au fost promovați profesori fără să aibă pregătirea necesară. Mulți profesori de liceu au ajuns peste noapte profesori universitari, iar dintre proprii absolvenți au fost adesea promovate persoane fără rezultate în activitate academică.Universitățile private sunt o afacere, a cărei rentabilitate financiară este dovedită de numărul ridicat al acestor instituții. Deoarece nu există în România o tradiție a unui învățământ superior privat de performanță, nivelul profesional, din perspectivă educațională și academică, al majorității acestor instituții private este foarte scăzut, funcționând pe principiul „cine plătește primește o diplomă”.În ultimele două decenii fiecare ministru al educației a încercat să își impună propria reformă, ceea ce a dus la scăderea generală a calității învățământului din România. Orice ministru nou care va prelua portofoliul Educației trebuie să preia ceea ce este bun din reformele anterioare. Altfel, mereu vom merge doi pași înainte și apoi trei pași înapoi.STANDARDELE DE PERFORMANȚĂ ale universităților din România care s-au aplicat în ultimii ani TREBUIE PĂSTRATE și chiar RIDICATE pentru a promova calitatea, performanța și concurența în învățământul superior.Nu taxele de școlarizare trebuie să fie indicatorul după care se orientează absolvenții de liceu în alegerea universității, ci renumele despre calitatea procesului educațional. Deja angajatorii privați au început să avantajeze din start în procesul de selecție a personalului absolvenții universităților de stat în defavoarea celor care provin de la instituții private. O universitate își formează un bun renume în câteva decenii, nu în câțiva ani. Universitățile private pot ocupa locuri de frunte în clasificarea instituțiilor de învățământ superior. Nu contestarea în instanță este soluția și nici tentațiile jocurilor politice, ci creșterea performanței educaționale și academice.D-le premier desemnat, vă rugăm să nominalizați o altă persoană pentru portofoliul Ministerului Educației, care să nu fie în conflict de interese datorită poziției exprimate public față de standardele de performanță.În plus, vă rugăm să gestionați eficient și responsabil creșterea performanței academice și educaționale în învățământul românesc. Absolvenții de azi nu sunt doar votanții de mâine, ci în primul rând sunt contribuabilii de mâine, care pot aduce plus-valoare în economie și astfel vor genera venituri la buget.3 Mai 2012Dr. Marius Diaconescu, lector universitar, Universitatea BucureștiDr. Andrei Pippidi, profesor universitar, Universitatea BucureștiDr. Mihai Retegan, profesor universitar, Universitatea BucureștiDr. Florentina Nițu, conferențiar universitar, Universitatea BucureștiDr. Liviu Ciortuz, conferențiar universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” IașiDr. Daniel Dumitran, conferențiar universitar, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba IuliaDr. Adina Ciubotariu, cercetător științific, Academia Română, IașiDr. Monica Chicidean, conferențiar universitar, Universitatea BucureștiDr. Nelu Zugravu, profesor universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” IașiDr. ing. mat. Marian Ivan, profesor universitar, Universitatea BucureștiDr. Antal Lukacs, profesor universitar, Universitatea BucureștiDr. Ștefan Gorovei, profesor universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” IașiDr. Maria Magdalena Szekely, profesor universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” IașiDr. Ioan Coriolan Balintoni, profesor emerit, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaDr. Corina Ionescu, profesor universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaMihai Ducea, Professor of Geology, University of Arizona, Department of Geosciences, Tucson, cercetător asociat la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geologie GeofizicăDr. Liana Pop, profesor universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaSorin Tunaru, șef de proiect, Institutul Max-Planck, Bad Nauheim, GermaniaDr. Tanțău Ioan, lector universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaDr. Ing. Vlad A. Codrea, profesor universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.Sursa: Realitatea.net