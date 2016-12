Profesorii trebuie să declare meditaţiile la Fisc

Exces de zel în… litera legii

Profesorii trebuie să declare meditațiile la Fisc

Săptămâna trecută, vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcția Arad, a cerut inspectoratului școlar să solicite profesorilor declarații pe propria răspundere dacă dau sau nu meditații. Pe fondul sărăcirii acestei categorii de populație în urma numeroaselor reduceri salariile, indignarea și revolta nu au întârziat să apară. Motiv pentru care primul-ministru Emil Boc a catalogat acest gest drept „un exces de zel de care se fac vinovați vicepreședintele ANAF din județ și inspectorul școlar județean”. Premierul a mai precizat că vicepreședintele ANAF a dorit să fie informat dacă există cadre didactice care desfășoară program after school. Șeful Executivului a precizat că cererea nu are fundament legal, fiind impusă peste obligativitatea profesorilor care fac meditații cu elevii să declare veniturile provenite din această activitate. Și totuși, același prim-ministru a mai precizat: „Cadrele didactice nu au obligația să dea sub proprie semnătură declarație, dar au obligația să le declare la Fisc, dacă dau, pentru a plăti impozitele aferente”. Va să zică a fost un exces de zel, dar în litera și spiritul legii. Până acum, doar cei din Arad au primit această notificare, dar surse din sindicate spun că e o chestiune de timp până când și profesorii din alte județe vor fi anunțați. Dascălii care nu completează declarațiile și încasează venituri nedeclarate riscă amenzi de o mie de lei.