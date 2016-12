Profesorii sunt duşi cu preşul sau cu… zăhărelul

Profesorii sunt duși cu preșul sau cu… zăhărelul

Marţi, 25 August 2015

Ieri, la Guvern, au fost discutate propunerile de majorare a salariilor din educație, într-o întâlnire la care au luat parte reprezentanți ai sindicatelor, premierul Victor Ponta și miniștrii Educației, Finanțelor și Muncii.Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a de-clarat, la finalul discuțiilor că au fost avansate mai multe variante de calendar și procente, dar s-a convenit o amânare a discuțiilor până pe 15 septembrie, când vor putea fi „elemente concrete”. Cîmpeanu a spus că o decizie privind majorarea salariilor în educație depinde de Legea salarizării, dar și de Codul Fiscal.La rândul lor, sindicaliștii spuneau că întâlnirea de luni nu ar fi trebuit să aibă loc, dar au solicitat-o pentru că Guvernul a făcut „o serie de erori”.El a amintit că, potrivit unui acord din 2014, încheiat de sindicatele din educație cu Guvernul, până în anul 2017, salariile ar fi trebuit să crească cu 34 la sută.„Noi nu am fost împotriva măririi salariilor din sănătate, pentru că e corect ca medicii să aibă venituri mai mari, dar era corect ca lucrurile să fie făcute la pachet, chiar dacă procentul de creștere ar fi fost mai mic în educație. Nu ar fi fost nicio problemă. Vrem să îl întrebăm pe premier ce se mai întâmplă cu Legea salarizării, vrem să știm exact de când se aplică”, a spus Hancescu.El a mai precizat că sindicatele, împreună cu ministrul Sorin Cîmpeanu, au formulat o serie de propuneri de modificare a proiectului Legii salarizării prezentat de Ministerul Muncii.„Majorarea prevăzută inițial pentru educație era de 60 la sută. Am regândit puțin grila, mărind salariile pentru debutanți, pentru că toată lumea se plânge că nu mai vrea să lucreze în educație. (...) Ceea ce am propus însemna un plus de 10 la sută, adică o creștere a veniturilor din educație de 70 la sută în preuniversitar și mai mult în universitar”, a explicat Hancescu.