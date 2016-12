Profesorii, salarii de mizerie! De unde poate veni soluţia salvatoare

2

Intradevar JENANT!!!! Un angajat cu norma intreaga cu un salariu de 1.100 lei (cat al unui profesor) are 1 luna concediu de odihna. Asta inseamna: 172 ore x 11 luni = 1.892 ore lucrate pe an 1.100 lei x 12 luni = 13.200 lei salariu aferent unui an lucrat 13.200 lei / 1892 ore = 6.97 lei/ora . Adica are salariul tarifar orar de 6.98 lei/ora. Un profesor are o norma de 20 ore pe saptamana si 90 de zile de concediu de odihna. Asta inseamna: 86 ore x 9 luni = 774 ore lucrate pe an 1.100 lei x 12 luni = 13.200 lei salariul aferent unui an lucrat 13.200 lei/ 774 ore = 17 lei/ora Adica are salariul tarifar de 17 lei/ora In loc de concluzie: -orice angajat cu salariu de 1.100 lei care lucreaza 172 ore/luna timp de 11 luni are un salariu tarifar de aproape 7 lei/ ora si 21 de zile de CO - un profesor cu salariu de 1.100 lei care lucreaza 86 ore/luna timp de 9 luni are un salariu tarifar de aproape 17 lei/ ora si 60 de zile de CO adica de aproape 2,5 ori mai mult decat orice alt angajat care nu este profesor.............. ete na! ;)