„Profesorii preocupaţi de şpăgi trebuie eliminaţi din sistem!“

Inspectorul școlar general Răducu Popescu:

„Profesorii preocupați de șpăgi trebuie eliminați din sistem!“

Întâlnirea de ieri, de la Palatul Copiilor, a conducerii Inspectoratului Școlar Județean Constanța cu directorii unităților de învățământ a demarat foarte abrupt, cu un apel-avertisment făcut de prof. dr. Răducu Popescu, inspector general, în contextul în care de la educatoarea șpăgară încoace se vorbește tot mai clar despre fondurile pe care le strâng prin școli părinții, în cunoștință de cauză fiind și anumite cadre didactice. „De fiecare dată, v-am rugat să faceți ceea ce puteți, astfel încât cei care sunt preocupați de ciubucuri, de șpăgi, de alte interese personale sau de grup restrâns să fie înlăturați din catedră, din sistem și să-i îndrumăm către orice altă meserie pe care ei și-ar dori să o practice și pentru care probabil au talent”, a debutat „generalul”. După care a ținut să precizeze, la fel ca și în conferința de presă, că îi pare rău că se află în situația în care suntem acum, pentru că județul Constanța nu înregistrează sesizări, plângeri la registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța care să semnaleze strângerea de fonduri sau pretenții din partea anumitor cadre didactice. „Dacă până acum am fost apărătorul dvs., susținătorul celor care muncesc serios, celor care au vocație, celor care-și fac cu pasiune meseria, susținându-vă poziția și întărindu-vă autoritatea pe care trebuie s-o aveți în școală, la apariția unei sesizări, însoțită de probă, nu voi mai fi același apărător”, a spus Răducu Popescu.„Pretenții exagerate ale unor învățătoare“ „Generalul” a continuat prin a oferi exemple pe care le cunoaștem noi, părinții, că se petrec în preajma sărbătorilor de peste an. „Mă plimb și eu, ca orice cetățean al acestui oraș, de sărbători, de 8 Martie prin oraș și vă spun că mi-e foarte greu să trec pe anumite străzi, la ora 12, când doamnele învățător nu reușesc să îndese sacoșele în portbagajul mașinilor sau pe bancheta din spate. În fața mea, pe trecerea de pietoni, nu m-a recunoscut doamna, a coborât soțul… Și eu sunt părinte și una este să vorbim să-i oferim doamnei un album de artă sau un buchet de flori. Discutam cu doamna inspector general adjunct dacă un ghiveci e șpagă sau nu”, dezvăluia prof. Popescu. Moment în care un cadru didactic din sală a murmurat „propun să se facă o listă și să ni se spună care este limita”. Registrul discursului inspectorului general s-a mutat în zona părinților: „Vă rog cât se poate de clar, delimitați-vă și așezați-i pe acești părinți pe poziția pe care trebuie să fie. Nu contează că are nu știu câți bani sau că este șomer și vine în școală și ne tratează de pe o poziție superioară ca și cum noi am fi angajații lui de la firmă. Fără nicio jenă, vă rog să-i puneți la punct. Același lucru și despre evaluare. Sunt foarte mulți copii care încep clasa a V-a cu nota 10 și termină clasa a VIII-a tot cu 10. Mi-e foarte greu să cred că pe parcursul a patru ani a avut la toate materiile numai 10". Inspectorul general este preocupat chiar și de relațiile inter-umane în cancelarie: „Vreau să fiți un colectiv unit, știu că-i greu, poate imposibil ați spune unii. Asta înseamnă că trebuie să vă asumați anumite puncte de vedere și ale celor care nu vă sunt foarte simpatici, dar care au dreptate, iar contribuția lor este decisivă și constructivă”.