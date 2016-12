"Profesorii plâng când văd rezultatele, iar ei răsuflă uşuraţi că au scăpat"

2

Simulari

Cine sa aiba strategie in Pedagogic? Directoarea nu se ocupa decat de propriile interese;inscrieri la scoala sau gradinita, cursuri, diplome, scoli de vara, America, etc, etc. In 4 ani cat am avut copilul in scoala, nu am vazut nicio directoare la vreo sedinta cu parintii. Sunt la al doilea copil in Pedagogic, dar acum 10 ani nu era asa ceva. Nu am vazut atata mizerie si dezinteres!