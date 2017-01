Profesorii Olga Duţu şi Vasile Coman şi vocaţia de „domnu’ Trandafir“

Profesorii Olga Duțu și Vasile Coman și vocația de „domnu’ Trandafir“

În prag de sărbători, pentru al treilea an consecutiv, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a dorit să aducă dascălii pensionari în atenția tuturor celor care mai cred în valoarea educației, acele cadre didactice care și-au dedicat întreaga carieră slujind viitorul a generații de elevi.În deschiderea spectacolului „Pentru tine, Dascăle!”, petrecut pe scena Teatrului de Stat, inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu a remarcat faptul că datorăm dascălilor noștri același sentiment de recunoș-tință pe care ar trebui să-l avem pentru țara în care ne-am născut.Pe scenă a urcat și profesorul de limba română, Olga Duțu, fost inspector școlar general, în perioada 1979-1989, care a salutat inițiativa Inspectoratului Școlar Județean Constanța de a organiza un spectacol dedicat profesorilor pensionari. „Sunt copleșită de emoție. De foarte mult timp nu m-am mai întâlnit cu comunitatea noastră în care mi-am petrecut 54 de ani din viață dedicându-mă formării copiilor noștri care la rândul lor formează copii. Vă doresc din suflet să fiți sănătoși la fel de dăruiți școlii așa cum vă știu și să rămână în istoria învățământului românesc partea frumoasă prin tot ceea ce ați format până acum și mai cu seamă pentru viitorul acestei țări. Mă bucur mult că v-am reîntâlnit, felicit toți colegii din învățământul constănțean, pe directorii unităților de învățământ, dar și conducerea ISJ Constanța pentru organizarea acestui eveniment atât de important pentru noi, cadrele didactice pensionare. Vă doresc sănătate, pace și multe împliniri spirituale. Dacă numele noastre rămân în sufletele a trei sferturi dintre copiii pe care noi îi formăm, an de an, atunci merită să trăim pe acest pământ”, a mai spus fostul inspector general.Un alt dascăl de mare valoare al catedrei de limba română constănțeană, prof. Vasile Coman și-a mărturisit originile vocației apostolice: „Vă mulțumim domnilor că ați creat și pentru noi, dascălii, această agoră, a celor care știu să prețuiască timpul prin copiii pe care i-au format de-a lungul anilor, de-a lungul existenței lor. Fiecare dintre noi suntem un Domnu’ Trandafir, căci fiecare am scris o pagină în istoria învățământului românesc. Istoria mea începe acolo unde dealurile dobrogene sfârșesc printr-o întreru-pere abruptă, iar văile se deschid ca niște porți imense ale unei împărății de stele, la Canlia, sat dobrogean, cu nume de fată”.Spectacolul pregătit dascălilor a cuprins și câteva momente artistice oferite de elevi de la Palatul Copiilor Constanța, de la Clubul Sportiv Școlar nr. 1, dar și dansuri tradiționale lipovenești susținute de elevii școlii cu clasele I-VIII Ghindărești.