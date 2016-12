Profesorii de franceză se perfecţionează la Constanţa

1

Ce face scoala din om?

Bună ziua! Numele meu este Irina Bernis Mateescu. Vă scriu în calitate de părinte și fost cadru didactic. Din fericire, soarta mi-a fost generoasă: am reușit să ies dintr-un sistem cu multe deficiențe. Acum am o meserie care implică mai multe responsabilități, însă un salariu absolut decent. E scandalos ceea ce se întâmplă în sistemul de învățământ de stat! După ce că printr-o foaie de parcurs, prelucrată în ședința cu părinții de către diriginți, ministerul a dat peste cap programa și planificările școlare pentru parcursul celor două săptămâni de școală din septembrie, ISJ Constanța a dat un nou ordin, care nu e prevăzut în ”analele ministeriale” și anume, ca în a treia săptămână de școală elevii, respectiv copiii noștri, tratați de vreo 10 ani încoace ca niște cobai, să susțină testele inițiale în același timp, pentru toate nivelele, la o anumită disciplină de studiu, neținându-se cont de orarul zilei. Deci după două săptămâni de „recapitulări”, de timp pierdut și materie nepredată, încă o săptămână în plus de bulversare. Mă întreb și întreb opinia publică: unde se îndreaptă învățământul românesc? Ce vom face cu bieții copii, pe care ministrul, plus inspectoratul, îi învăluie cu totul în ceață? Cum să-ți faci copilul să înțeleagă că Domnul ministru și Dna Insp. General dorește să-l eticheteze: ”ești într-o clasă sub media națională, copile! Asta e ! Acceptă-ți locul cu capul plecat!” Cum să-l ajuți să depășească niște emoții, care-l vor marca negativ poate pentru tot restul vieții? Și totul numai pentru niște statistici! Vă rog insistent în calitate de părinte cereți Directorilor de școli să fie umani, dacă Inspectoratul „calcă pe cadavre”. Fac apel la dvs., presa, singura care mai ține cont de păsurile oamenilor de rând, cu mari rugăminți, poate își dau seama cei de SUS ce FAC! Mulțumiri, Cu apreciere, Irinsa Bernis Mateescu.